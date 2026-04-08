Τουρκία: Στο «μικροσκόπιο» τα σχόλια στα βίντεο από την επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη – 11 συλλήψεις

Οι λεπτομερείς έρευνες των αρχών της Τουρκίας για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε έξω από το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη, την Μεγάλη Τρίτη (7/4/2026) βρίσκεται σε εξέλιξη με τον αριθμό των συλληφθέντων να αυξάνεται και να φτάνει τους 11.

Οι επιχειρήσεις της αστυνομίας της Τουρκίας πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις, ενώ συνεχίζονται οι ανακρίσεις και οι διαδικασίες ταυτοποίησης, με αποτέλεσμα οι συλλήψεις να αυξάνονται καθημερινά.

Αρχικά, μετά τη χθεσινή ανταλλαγή πυρών, τρία άτομα είχαν τεθεί υπό κράτηση, ενώ δύο ακόμη είχαν συλληφθεί τραυματισμένα.

Με νέα επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα λοιπόν (8/4/2026), ο συνολικός αριθμός των συλληφθέντων αυξήθηκε στους 11. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαδικασίες για οκτώ από τους υπόπτους συνεχίζονται στην Αστυνομική Διεύθυνση Κωνσταντινούπολης, όταν βγουν από το νοσοκομείο.

Έρευνα στα σχόλια από τα βίντεο της επίθεσης

Οι εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν ξεχωριστή έρευνα για βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media και φέρονται να περιέχουν προσβλητικά σχόλια για τους αστυνομικούς που επενέβησαν στο περιστατικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα από το Γραφείο Ερευνών για Εγκλήματα Τύπου σχετικά με βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από μέσα ενημέρωσης και πλατφόρμες social media.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εισαγγελία διερευνά περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο κατά τη διάρκεια της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης έξω από το Ισραηλινό Προξενείο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, άτομα σε κοινωνικά δίκτυα και ΜΜΕ απηύθυναν ειρωνικές και προσβλητικές εκφράσεις στους Τούρκους αστυνομικούς που επενέβαιναν για την αντιμετώπιση της επίθεσης και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ειδικότερα φέρεται να ακούστηκε η φράση «εσύ δεξί μπακ, εγώ αριστερό μπακ», η οποία, κατά την εισαγγελία, υποβαθμίζει τη σοβαρότητα του έργου των δυνάμεων ασφαλείας και επιχειρεί να τις απαξιώσει ενώπιον της κοινής γνώμης, ιδίως σε μια στιγμή που υπήρχε ενεργή απειλή για την ασφάλεια.

Οι τουρκικές αρχές επισημαίνουν επίσης ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των εμπλεκομένων προσώπων.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Κωνσταντινούπολης, όπου βρισκόταν το προξενείο του Ισραήλ προκαλώντας πανικό στους πολίτες και μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας.

A gunfight broke out at the Israeli consulate in Istanbul, Turkiye, killing three gunmen and wounding two police officers. Authorities believe one of the attackers has links to the ISIL armed group. pic.twitter.com/HJDMUCT3pu — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 8, 2026

Το περιστατικό συνέβη χθες, Τρίτη, στη λεωφόρο Μπουγιουκντερέ, στο Μπεσίκτας, όπου βρίσκεται το κτίριο του ισραηλινού προξενείου. Τρεις δράστες, οι οποίοι έφτασαν με αυτοκίνητο, φέρονται να άνοιξαν πυρ με μακρύκαννα όπλα εναντίον αστυνομικών που βρίσκονταν στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, ένας από τους δράστες σκοτώθηκε, ενώ οι άλλοι δύο συνελήφθησαν τραυματισμένοι. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η συμπλοκή διήρκεσε αρκετά λεπτά σε δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας, με πολίτες να προσπαθούν να προστατευθούν πίσω από σταθμευμένα οχήματα.

Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι οι δράστες είχαν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη από τη Νικομήδεια με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ενώ οι δύο τραυματισμένοι δράστες είναι αδέλφια. Για τον δράστη που σκοτώθηκε υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε διασυνδέσεις με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS).