Ως έκτακτη είδηση μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης της πληροφορία ότι στις 10 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στρατιωτικών αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας.

Τα τουρκικά ΜΜΕ επικαλούνται πληροφορίες από το υπουργείο Άμυνας και ως πηγή τους το Αρχηγείο του ΝΑΤΟ.

Κάποια από τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συνάντηση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά αναβλήθηκε με απόφαση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας για την Πέμπτη.

Tuesday’s meeting between Turkish and Greek military delegations at NATO headquarters delayed until Sept. 10 – AA