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Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Παίρνουμε μέτρα ακόμα και για πόλεμο – Η αναφορά στην Κύπρο και την στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ

«Διεξάγονται οι απαραίτητες εργασίες και λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα έναντι κάθε είδους εξέλιξης που ενδέχεται να προκύψει στο πεδίο, περιλαμβανομένων πιθανών κρίσεων, εντάσεων και πολέμου»
φρεγάτα
Πολεμικό πλοίο από άσκηση / (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/EUROKINISSI)
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Πολεμικό κλίμα δημιουργεί η Τουρκία στην περιοχή όπως αποκαλύπτει επίσημο έγγραφο του υπουργείου Άμυνας με αναφορές για κάθε ενδεχόμενο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το έγγραφο του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας αναφέρεται σε σενάρια κρίσης, έντασης και πολέμου. Και καταδεικνύει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι η Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.

Αποκαλύπτεται από το Nordic Monitor, με ημερομηνία 10 Αυγούστου 2026 και έχει την υπογραφή του Τούρκου υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ με ιδιαίτερη αναφορά στην Κύπρο, καθώς η Άγκυρα συνδέει ευθέως τον στρατιωτικό σχεδιασμό της με τις εξελίξεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ και την ασφάλεια των κατεχομένων.

Το επίσημο έγγραφο επιβεβαιώνει, ότι η Τουρκία επεξεργάζεται και λαμβάνει μέτρα για σενάρια που φτάνουν μέχρι το επίπεδο πολέμου, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί στενά την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ.

Η απάντηση ήρθε μετά από ερώτηση του βουλευτή Γκαζιαντέπ Χασάν Οζτουρκμέν  ο οποίος είχε ζητήσει ενημέρωση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Στην τελευταία παράγραφο του εγγράφου, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρεται ανοικτά στην προετοιμασία για διαφορετικά επίπεδα στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Όπως αναφέρεται:

«Στο πλαίσιο των ευθυνών του Υπουργείου μας και του ενδιαφέροντός μας για την περιοχή, διεξάγονται οι απαραίτητες εργασίες και λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα έναντι κάθε είδους εξέλιξης που ενδέχεται να προκύψει στο πεδίο, περιλαμβανομένων πιθανών κρίσεων, εντάσεων και πολέμου, ενώ η ασφάλεια του κράτους μας και της περιοχής μας παρακολουθείται αδιάλειπτα».

Στην ίδια απάντηση, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας καθιστά σαφές ότι παρακολουθεί συστηματικά τις στρατιωτικές κινήσεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι «δραστηριότητες στρατιωτικής συνεργασίας και εξοπλισμών της Ελλάδας» τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης οι σχετικές δηλώσεις και ενέργειες, παρακολουθούνται «με ευαισθησία» από την Άγκυρα.

Προσθέτει μάλιστα ότι, όπου κρίνεται αναγκαίο, «οι απαραίτητες αντιδράσεις επιδεικνύονται εγκαίρως».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αμυντική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, την οποία η τουρκική πλευρά αναγνωρίζει ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

«Είναι γνωστό ότι η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ έχει αποκτήσει μια αυξανόμενη δυναμική τα τελευταία χρόνια στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της εκπαίδευσης, των ασκήσεων και της τεχνολογίας», σημειώνεται στο έγγραφο.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι θεωρεί φυσιολογική τη συνεργασία των δύο χωρών εφόσον είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και τις αρχές των συμμαχιών και εφόσον «δεν στρέφεται εναντίον τρίτων χωρών».

Ωστόσο, αμέσως μετά ξεκαθαρίζει ότι οι δραστηριότητες στρατιωτικής συνεργασίας Ισραήλ–Ελλάδας «παρακολουθούνται στενά» από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Όσον αφορά στην Κύπρο το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει ότι «η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ δεν έχει προκαλέσει αλλαγή ούτε στις σχέσεις της Τουρκίας με το ψευδοκράτος ούτε στην προσέγγιση της Άγκυρας όσον αφορά «την ασφάλεια του νησιού».

«Η χώρα μας παραμένει αποφασισμένη να προστατεύσει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, την ασφάλεια και τα δικαιώματα και συμφέροντα της χώρας μας και της ΤΔΒΚ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η διατύπωση αυτή, σε συνδυασμό με την αναφορά σε προετοιμασίες για «κρίσεις, εντάσεις και πόλεμο», αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα εντάσσει την Κύπρο στον ευρύτερο στρατηγικό και στρατιωτικό σχεδιασμό της για την Ανατολική Μεσόγειο.

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