Με μονωτική ταινία στα στόματά τους προσήλθαν στη Βουλή του «ψευδοκράτους» Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι. Διαμαρτύρονται για σειρά νομοσχεδίων της «ψευδοκυβέρνησης», που προωθούνται έπειτα από οδηγίες της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Τουρκοκυπρίων Δημοσιογράφων ξεκίνησε διαμαρτυρία στο κοινοβούλιο της αυτοαποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου» κατά των «αντιδημοκρατικών νόμων που επιβάλλονται βάσει του νέου πρωτοκόλλου με την Τουρκία».

Με οδηγίες της Άγκυρας, το «ψευδοκράτος» επιχειρεί να ποινικοποιήσει την «προσβολή» στο πρόσωπο του «προέδρου» ή την προσβολή της «μητέρας πατρίδας Τουρκίας».

Αντιδρώντας στις προωθούμενες απαγορεύσεις, Τουρκοκύπριοι δημοσιογράφοι από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης έκαναν την εμφάνισή τους στην «ψευδοβουλή», έχοντας καλυμμένα τα χείλη τους με μαύρη κολλητική ταινία.

Δείτε αναρτήσεις στο twitter:

Turkish Cypriot Journalists Association has initiated a protest in front of the TC parliament against the undemocratic laws that are being pushed upon the Turkish Cypriots with the new protocol with Turkey. TC Journalists from various media groups gathered for support. pic.twitter.com/HNZvZkhFLv