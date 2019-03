Τουσκ: Το Ευρωκοινοβούλιο να είναι ανοιχτό σε μακρά παράταση του Brexit

«Δεν μπορούμε να προδώσουμε τα έξι εκατομμύρια ανθρώπους που υπέγραψαν την αίτηση για την ανάκληση του Άρθρου 50, το ένα εκατομμύριο ανθρώπους που έκαναν πορεία υπέρ ενός δημοψηφίσματος, ή την αυξανόμενη πλειονότητα ανθρώπων που θέλουν να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Σε tweet που αναρτήθηκε μετά τη σύντομη ομιλία του, πρόσθεσε ότι το κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ανοικτό σε μια μακρά παράταση, εάν η Βρετανία επιθυμεί να ξανασκεφθεί τη στρατηγική της.

Appeal to EP: You should be open to a long extension, if the UK wishes to rethink its strategy. 6 million people signed the petition, 1 million marched. They may not feel sufficiently represented by UK Parliament but they must feel represented by you. Because they are Europeans.

— Donald Tusk (@eucopresident) March 27, 2019