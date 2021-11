Πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν μέχρι στιγμής με την υποψία ότι είναι διακινητές, οι οποίοι συνδέονται με το ναυάγιο που σημειώθηκε στη Μάγχη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 27 μεταναστών, ανακοίνωσε ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμανέν.

Σύμφωνα με τον γάλλο υπουργό ο πέμπτος διακινητής, που εικάζεται ότι σχετίζεται με το ναυάγιο στη Μάγχη, «είχε πλαστές, γερμανικές πινακίδες αυτοκινήτου» και φαίνεται να «είχε αγοράσει τις φουσκωτές βάρκες στη Γερμανία».

Μεταξύ των θυμάτων είναι 17 άνδρες, επτά γυναίκες και τρεις νέοι, η ηλικία των οποίων δεν έχει προσδιοριστεί, ανακοίνωσε η εισαγγελία της Λιλ. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ανάμεσα στα θύματα είναι ένας έφηβος και τρία παιδιά.

Δύο επιζώντες, ένας Ιρακινός και ένας Σομαλός, έχουν υποστεί «σοβαρή υποθερμία», αλλά είναι «λίγο καλύτερα σήμερα», σημείωσε ο Νταρμανέν, τονίζοντας ότι σύντομα οι δύο άνδρες θα δώσουν κατάθεση στις αρχές.

Ο γάλλος υπουργός επεσήμανε ότι η Βρετανία, το Βέλγιο και η Γερμανία θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα για να βοηθήσουν το Παρίσι να αντιμετωπίσει την παράτυπη μετανάστευση και το πρόβλημα της διακίνησης ανθρώπων.

Ο Νταρμανέν σχολίασε ότι τους μετανάστες «συχνά προσελκύει» η αγορά εργασίας της Βρετανίας, καλώντας το Λονδίνο να τη μεταρρυθμίσει, ενώ το κατηγόρησε ότι διαχειρίζεται με κακό τρόπο το μεταναστευτικό.

«Από την 1η Ιανουαρίου έχουμε συλλάβει 1.500 διακινητές», τόνισε. Οι διακινητές ενεργούν όπως «οι μαφιόζικες οργανώσεις».

At least 27 migrants trying to reach England from France died when their boat sank off the French coast. #BorisJohnson and #EmmanuelMacron agreed to step up joint prevention. They include measures to thwart the traffickers blamed for the surge in crossings. Olly Barratt reports. pic.twitter.com/vrcWP1X92T