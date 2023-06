Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας φωτιάς που προκλήθηκε σε μαγαζί με ηλεκτρικά ποδήλατα στη Νέα Υόρκη. Η πυρκαγιά οφείλεται σε μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Η φωτιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μικρό κατάστημα πώλησης και επισκευής ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών στο ισόγειο κτιρίου στη Νέα Υόρκη. Φωτογραφία που ανέβασε στο twitter η Πυροσβεστική της Νέας Υόρκης δείχνει «βουνό» από καμμένα συντρίμμια, ιδίως ελαστικά, μπροστά στο κτίριο.

Ο κατάστημα με τα ηλεκτρικά ποδήλατα βρίσκεται στη συνοικία Τσάιναταουν στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Στο σημείο βρέθηκε και η επικεφαλής της Πυροσβεστικής, Λόρα Κάβανο, η οποία και ανακοίνωσε τον απολογισμό των 4 νεκρών. Δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν

Είναι ξεκάθαρο ότι η φωτιά οφειλόταν σε «μπαταρίες ιόντων λιθίου και ηλεκτρικά ποδήλατα», πρόσθεσε η ίδια, διευκρινίζοντας πως το κατάστημα είχε ήδη παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας.

Πρόκειται για την 108η πυρκαγιά του τύπου από την αρχή της χρονιάς στη Νέα Υόρκη. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει φθάσει τους 66 τραυματίες και τους 13 νεκρούς συνολικά, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχασαν τη ζωή τους χθες, πάντα σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Τον Απρίλιο, 19χρονη και ο μικρός αδελφός της, 7 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοια πυρκαγιά στη συνοικία Κουίνς. Τα συμβάντα του είδους έχουν αυξηθεί γεωμετρικά (44 το 2020, 104 το 2021, 220 το 2022), καθώς διευρύνεται η χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών από τους Νεοϋορκέζους, καθώς και η αξιοποίησή τους από διανομείς γευμάτων σε χώρους εργασίας και σπίτια, πανταχού παρόντες στη μεγαλούπολη.

Per #FDNY Fire Marshals, this morning’s 3-alarm fire at 80 Madison Street in Manhattan, which killed four people, was accidental. Caused by a lithium-ion battery on the first floor. pic.twitter.com/QG5t3cBexe

This morning, a 3-alarm fire claimed the lives of four New Yorkers at 80 Madison Street in Manhattan. #FDNY Fire Marshals determined the fire to be accidental, caused by a lithium-ion battery in a first-floor e-bike shop. pic.twitter.com/MVrpSEmeU0