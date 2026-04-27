Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα στις ΗΠΑ – Τραμπ και Μελάνια τους υποδέχτηκαν στον Λευκό Οίκο

Είναι η πρώτη επίσκεψη Βρετανού μονάρχη από το 2007 όταν είχε μεταβεί στις ΗΠΑ η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ
Ο βασιλιάς της Βρετανίας, Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα φτάνουν στην αεροπορική βάση Andrews στο Μέριλαντ των ΗΠΑ / AP Photo / Rod Lamkey, Jr.

Στις ΗΠΑ έφθασαν το βράδυ της Δευτέρας (27.04.2026) ώρα Ελλάδας ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας και η βασίλισσα Καμίλα για τετραήμερη επίσκεψη. Το γεγονός παίρνει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα μετά την εισβολή ενόπλου στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και λόγω των εντάσεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Η επίσημη επίσκεψη, μακράν η πιο προβεβλημένη και σημαντική από τότε που ο Κάρολος ανήλθε στον θρόνο, σηματοδοτεί την 250ή επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία.

Μάλιστα, είναι η πρώτη στη χώρα Βρετανού μονάρχη εδώ και δύο δεκαετίες.

Η αμέσως προηγούμενη επίσκεψη ήταν της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ το 2007, όταν Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Τζορτζ Μπους.

Ωστόσο, μετά και το περιστατικό των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών ξένου Τύπου στην Ουάσινγκτον, τα μέτρα ασφαλείας για το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας είναι δρακόντεια.

Η επίσκεψη του Κάρολου και της Καμίλα θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες.

 

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας έφθασε στη στρατιωτική βάση Άντριους γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα, 21:30 στην Ελλάδα).

Ο Τραμπ είναι δεδηλωμένος θαυμαστής του Βρετανού μονάρχη.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει ομιλία του Καρόλου ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου κι ένα πολυτελές δείπνο στον Λευκό Οίκο.

Το αμερικανικό προεδρικό ζεύγος, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, υποδέχτηκαν στον Λευκό Οίκο το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας περπατούν στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου / REUTERS / Φωτογραφία Jonathan Ernst

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 16:15 (τοπική ώρα, 23:15 στην Ελλάδα) οι Τραμπ υποδέχτηκαν τον Κάρολο και την Καμίλα στο νότιο περιστύλιο του Λευκού Οίκου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί με τον βασιλιά Κάρολο στον Λευκό Οίκο / REUTERS / Φωτογραφία Suzanne Plunkett

Ακολούθησε μία κατ’ ιδίαν συνάντηση του Βρετανού βασιλιά με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα μεταβούν, επίσης, στη Νέα Υόρκη και στη Βιρτζίνια.

