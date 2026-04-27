Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα στις ΗΠΑ – Τραμπ και Μελάνια τους υποδέχτηκαν στον Λευκό Οίκο

Στις ΗΠΑ έφθασαν το βράδυ της Δευτέρας (27.04.2026) ώρα Ελλάδας ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας και η βασίλισσα Καμίλα για τετραήμερη επίσκεψη. Το γεγονός παίρνει ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα μετά την εισβολή ενόπλου στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και λόγω των εντάσεων μεταξύ των δύο κυβερνήσεων.

Η επίσημη επίσκεψη, μακράν η πιο προβεβλημένη και σημαντική από τότε που ο Κάρολος ανήλθε στον θρόνο, σηματοδοτεί την 250ή επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, είναι η πρώτη στη χώρα Βρετανού μονάρχη εδώ και δύο δεκαετίες.

Η αμέσως προηγούμενη επίσκεψη ήταν της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ το 2007, όταν Πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Τζορτζ Μπους.

Ωστόσο, μετά και το περιστατικό των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών ξένου Τύπου στην Ουάσινγκτον, τα μέτρα ασφαλείας για το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας είναι δρακόντεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίσκεψη του Κάρολου και της Καμίλα θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες.

NOW: The U.S. national anthem played across the tarmac as King Charles III and Queen Camilla touched down at Joint Base Andrews, marking the first state visit by a British monarch to the United States during the Trump presidency. pic.twitter.com/CmplYKVsKn — Breaking911 (@Breaking911) April 27, 2026

Το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας έφθασε στη στρατιωτική βάση Άντριους γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα, 21:30 στην Ελλάδα).

Ο Τραμπ είναι δεδηλωμένος θαυμαστής του Βρετανού μονάρχη.

Η επίσκεψη περιλαμβάνει ομιλία του Καρόλου ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου κι ένα πολυτελές δείπνο στον Λευκό Οίκο.

Το αμερικανικό προεδρικό ζεύγος, ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, υποδέχτηκαν στον Λευκό Οίκο το βασιλικό ζεύγος της Βρετανίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 16:15 (τοπική ώρα, 23:15 στην Ελλάδα) οι Τραμπ υποδέχτηκαν τον Κάρολο και την Καμίλα στο νότιο περιστύλιο του Λευκού Οίκου.

Ακολούθησε μία κατ’ ιδίαν συνάντηση του Βρετανού βασιλιά με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα μεταβούν, επίσης, στη Νέα Υόρκη και στη Βιρτζίνια.