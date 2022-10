Δύο Iσπανοί τουρίστες νεκροί από πτώση αερόστατου στην περιοχή της Καππαδοκίας στην Τουρκία. Οι πτήσεις με αερόστατο είναι τουριστική ατραξιόν της Καππαδοκίας, ωστόσο δεν λείπουν τα θανατηφόρα ατυχήματα.

Γάλλος διπλωμάτης σκοτώθηκε τον Απρίλιο 2017 στην περιοχή της Καππαδοκίας στην Τουρκία όταν το αερόστατο που επέβαινε έπεσε σε ηλεκτροφόρο καλώδιο. Δανός τουρίστας είχε σκοτωθεί δύο μήνες νωρίτερα την ίδια χρονιά κατά την απότομη προσγείωση λόγω των σφοδρών ανέμων.

Την Τρίτη (18.10.2022) δύο Ισπανοί τουρίστες σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν στην περιοχή της Καππαδοκίας στην Τουρκία κατά την πτώση αερόστατου που προκλήθηκε από τον σφοδρό άνεμο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Είκοσι οκτώ επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος επέβαιναν στο αερόστατο. Διεξάγεται έρευνα για την απόδοση ευθυνών.

Οι πτήσεις με αερόστατο είναι τουριστική ατραξιόν της Καππαδοκίας, αλλά σειρά θανατηφόρων δυστυχημάτων έχει σημειωθεί κατά το παρελθόν.

