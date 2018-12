Τραγωδία στο Άρκανσας: Ένα παιδί νεκρό και 40 τραυματίες σε τροχαίο

Το τροχαίο στο Άρκανσας έγινε στις 02:40 τα ξημερώματα, ενώ το πούλμαν που μετέφερε την ομάδα νέων του Orange Mound, βγήκε από το δρόμο και ανατράπηκε με αποτέλεσμα ένα παιδί να σκοτωθεί, 40 άνθρωποι να τραυματιστούν και τρία παιδιά να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια.

Το μοιραίο τροχαίο έγινε στην Saline County και ενώ η ομάδα επέστρεφε από τουρνουά στο Τέξας. Στο λεωφορείο τη στιγμή του τροχαίου βρίσκονταν παιδιά από 7 έως 12 ετών. Μαζί τους βρίσκονταν και τέσσερις προπονητές.

BREAKING: New video from the scene of a deadly bus crash west of Little Rock involving Orange Mound youth football players. Arkansas State Police confirm one child has died. Stay with @WMCActionNews5 for updates. pic.twitter.com/ko9ZM3eQ93

— Brandon Richard (@BrandonLRichard) December 3, 2018