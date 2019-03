Τραγωδία στο Ιράκ: Αυξάνονται οι νεκροί από το πλοίο που βυθίστηκε στον ποταμό Τίγρη

Τα περισσότερα θύματα στο πλοίο ήταν γυναίκες και παιδιά τα οποία δυστυχώς δεν μπορούσαν να κολυμπήσουν, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Αρχής Πολιτικής Προστασίας του Ιράκ, Χουσάμ Χαλίλ.

Μια άλλη πηγή από την Αρχή Πολιτικής Προστασίας περιέγραψε πως η τραγωδία στο Ιράκ συνέβη καθώς το πλοίο μετέφερε διπλάσιο αριθμό επιβατών σε σχέση με τις δυνατότητές του, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Σε βίντεο που είδε το φως την δημοσιότητας, το οποίο τραβήχτηκε από κάμερα κινητού, διακρίνει το πλοίο να βυθίζεται και τον κόσμο να φωνάζει για βοήθεια.

Διασώστες έχουν σπεύσει στο σημείο για την ανεύρεση επιζώντων, ενώ έχουν σώσει από πνιγμό δώδεκα άτομα.

At least 40 reported dead as ferry carrying them capsizes near Mosul, Iraq pic.twitter.com/jAxqHNRWh0

— Khalid khi (@khalid_pk) 21 Μαρτίου 2019