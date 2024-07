Τραγωδία στο Ομάν με 4 νεκρούς και τραυματίες από πυροβολισμούς σε τζαμί

Πανικός προκλήθηκε χθες το βράδυ (15.07.2024) στη συνοικία Ουάντι αλ Καμπίρ της Μουσκάτ, της πρωτεύουσας του Ομάν, αφού έπεσαν πυροβολισμοί κοντά σε ισλαμικό τέμενος. Τραγικό αποτέλεσμα, να πεθάνουν 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμα πολλοί.

Η αστυνομία που έσπευσε αμέσως στη συνοικία της πρωτεύουσας του Ομάν, κάνει έρευνα για να μαζέψει στοιχεία που θα φανερώσουν τον δράστη και τα αίτια της επίθεσης με τους πυροβολισμούς.

«Η βασιλική αστυνομία του Ομάν έσπευσε σε τοποθεσία όπου αναφέρθηκαν πυροβολισμοί, κοντά σε ισλαμικό τέμενος στη συνοικία Αλ Ουάντι αλ Καμπίρ», έγραψε σε ανάρτησή της στο «Χ» (πρώην Twitter), η αστυνομία.

Περισσότερες πληροφορίες για τους νεκρούς και την κατάσταση υγείας των τραυματιών, δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα.

Τις πρώτες εικόνες από το αιματοκύλισμα, ανέβασαν χρήστες στα social media, που στα βίντεο και τις φωτογραφίες φαίνονται καθαρά οι άνθρωποι να τρέχουν να σωθούν.

Late night terror attack on #Shia mosque wadi kabir outside #Oman’s capital #Muscat more than 20 kill 50 injr#PakistanTehreekeInsaf#UndeclaredMartialLaw#ChampionsTrophy2025#Karbala pic.twitter.com/0bxiDfpkOQ