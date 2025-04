Τραμπ: «Η Ρωσία πρέπει να κινητοποιηθεί – Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν στον παράλογο πόλεμο στην Ουκρανία»

Νέο μήνυμα προς την Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε σήμερα (11.04.2025) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί αργότερα σήμερα στην Ρωσία με τον Στιβ Γουίτκοφ, στενό συνεργάτη του Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε αιχμές για την στάση που κρατάει η Μόσχα για τις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία πρέπει να κινητοποιηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ και έπειτα πρόσθεσε: «Πάρα πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν, χιλιάδες κάθε εβδομάδα, σε έναν τρομερό και παράλογο πόλεμο» στην Ουκρανία.

Russia has to get moving. Too many people ere DYING, thousands a week, in a terrible and senseless war – A war that should have never happened, and wouldn’t have happened, if I were President!!!



Donald Trump Truth Social 04/11/25 09:35 AM