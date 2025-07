Τραμπ: Η Χαμάς πρέπει να παραδοθεί και να απελευθερώσει τους ομήρους – Έτσι θα τερματιστεί πιο γρήγορα ο πόλεμος

Για τον τρόπο με τον οποίο θα τερματιστεί ταχύτερα ο πόλεμος στην Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χαμάς, μίλησε σήμερα (31.07.2025) ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση που έκανε στο Truth Social.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς πρέπει να παραδοθεί και να απελευθερώσει τους ομήρους, προκειμένου να τερματιστεί η ανθρωπιστική κρίση και ο λιμός στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Ο πιο γρήγορος τρόπος για να τερματιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα είναι η Χαμάς να ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΚΑΙ να ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ!!!» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

