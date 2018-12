Τραμπ καλεί ΟΠΕΚ να μην μειώσει την παραγωγή πετρελαίου

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε σήμερα τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (ΟΠΕΚ) να μην μειώσει την παραγωγή του, κάτι που θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών του μαύρου χρυσού.

«Ελπίζω ο ΟΠΕΚ να διατηρήσει την παραγωγή του ως έχει, να μην τη μειώσει. Ο κόσμος δεν θέλει να δει, και δεν έχει ανάγκη, υψηλότερες τιμές πετρελαίου» έγραψε σε ένα μήνυμα στο Twitter ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, την παραμονή της συνεδρίασης του οργανισμού στη Βιέννη με αντικείμενο τη μείωση ή μη της παραγωγής του.

Hopefully OPEC will be keeping oil flows as is, not restricted. The World does not want to see, or need, higher oil prices!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2018