Τραμπ: Καρότο και μαστίγιο στον Ερντογάν!

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα, Τρίτη 08.10.2019, ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν «εγκαταλείψει» τους Κούρδους, δύο ημέρες αφότου ανακοίνωσε την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα τουρκικά σύνορα, στη βόρεια Συρία.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία αποχώρησης από τη Συρία, όμως δεν έχουμε σε καμία περίπτωση εγκαταλείψει τους Κούρδους που είναι ξεχωριστοί άνθρωποι και υπέροχοι μαχητές» ήταν το tweet που έγραψε ο μεγιστάνας.

«Βοηθάμε τους Κούρδους οικονομικά (παρέχοντάς τους) όπλα» συμπλήρωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Στην συνέχεια απείλησε εκ νέου την Τουρκία να μην αγγίξει… ούτε το νυχάκι των Αμερικανών που βρίσκονται στην Συρία, μιλώντας ξανά για την πολύ ευαίσθητη τουρκική οικονομία και ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα διστάσει να την διαλύσει! Κι όλα αυτά λίγο μετά την επισημοποίηση της επίσκεψης του Ερντογάν στις ΗΠΑ…

….understands that while we only had 50 soldiers remaining in that section of Syria, and they have been removed, any unforced or unnecessary fighting by Turkey will be devastating to their economy and to their very fragile currency. We are helping the Kurds financially/weapons!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019