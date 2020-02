«Για να δώσω ένα παράδειγμα, θέλω η Κίνα να αγοράσει τους κινητήρες μας, τους καλύτερους του Κόσμου» έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

Ποιός να το’ λεγε: Ο Τραμπ που συζητούσε ατέρμονα με την Κίνα για την εμπορική συμφωνία και απειλούσε με εμπορικό πόλεμο, αντιδρά σε περιορισμούς για λόγους ασφαλείας!

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε έντονα στους προτεινόμενους περιορισμούς στις εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα, υποστηρίζοντας ότι η εθνική ασφάλεια δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως «δικαιολογία» ώστε να καθίσταται δυσκολότερο για τις άλλες χώρες να αγοράζουν αμερικανικά προϊόντα.

Οι αναρτήσεις του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στο Twitter παρέπεμπαν προφανώς στις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει στην General Electric Co να συνεχίσει να πουλάει κινητήρες για ένα καινούριο κινεζικό επιβατικό αεροσκάφος. Η Ουάσινγκτον εξετάζει επίσης να θέσει περιορισμούς στην πώληση και άλλων εξαρτημάτων, όπως για παράδειγμα των συστημάτων ελέγχου πτήσης που κατασκευάζει η Honeywell International Inc.

Ο βασικός λόγος για τους περιορισμούς αυτούς είναι η ανησυχία ότι με τις πωλήσεις αυτές θα μπορούσε να αναδυθεί στην Κίνα μια αεροναυπηγική εταιρεία, δυνητικώς ανταγωνίστρια της αμερικανικής Boeing Co ή να ενισχυθούν οι στρατιωτικές δυνατότητες του Πεκίνου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν και δεν θα γίνουν ένα τόσο δύσκολο μέρος για να συναλλάσσεται κανείς, όσον αφορά την αγορά των προϊόντων μας από ξένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της δικαιολογίας που χρησιμοποιείται πάντα περί Εθνικής Ασφάλειας, την οποία οι εταιρείες μας θα πρέπει να εγκαταλείψουν ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Για να δώσω ένα παράδειγμα, θέλω η Κίνα να αγοράσει τους κινητήρες μας, τους καλύτερους του Κόσμου», πρόσθεσε.

