Τραμπ: Ο Πάτρικ Σάναχαν θα αντικαταστήσει τον Μάτις στο Πεντάγωνο

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Τραμπ έκανε γνωστό ότι επικεφαλής του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας μετά την αποχώρηση Μάτις αναλαμβάνει ο μέχρι τώρα αναπληρωτής υπουργός Πάτρικ Σάναχαν.

Η θητεία του Μάτις τερματίζεται πρόωρα την 1η Ιανουαρίου 2019 και την ίδια ημέρα αναλαμβάνει τα αναβαθμισμένα του καθήκοντα ο Σάναχαν.

“Έχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι ο πολύ ταλαντούχος αναπληρωτής υπουργός μας Άμυνας Πάτρικ Σάναχαν θα αναλάβει καθήκοντα προσωρινού υπουργού Άμυνας αρχής γενομένης της 1ης Ιανουαρίου” έγραψε στο Twitter.

Δείτε την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!

Η παραίτηση του Τζιμ Μάτις προκάλεσε σεισμικές δονήσεις στην Ουάσινγκτον. Η παραδοχή ότι δεν μπορεί πλέον να υπηρετήσει την κυβέρνηση μετά από την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία – μια απόφαση που έλαβε ως συνήθως χωρίς να ενημερώσει κανέναν ο Αμερικανός Πρόεδρος – μπορεί να ανοίξει το δρόμο για μια νέα περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας.

When President Obama ingloriously fired Jim Mattis, I gave him a second chance. Some thought I shouldn’t, I thought I should. Interesting relationship-but I also gave all of the resources that he never really had. Allies are very important-but not when they take advantage of U.S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018