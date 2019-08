Τραμπ: Το Πουέρτο Ρίκο είναι από τα πιο διεφθαρμένα μέρη του κόσμου

O Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε με σκληρές εκφράσεις στη διαφθορά στο Πουέρτο Ρίκο, την ώρα που το νησί προετοιμάζεται για την τροπική καταιγίδα Ντόριαν, η οποία ενδέχεται να ενισχυθεί και να μετατραπεί σε τυφώνα.

«Το Πουέρτο Ρίκο είναι ένα από τα πιο διεφθαρμένα μέρη στον κόσμο», έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος για την ελεύθερη συνδεδεμένη Πολιτεία των ΗΠΑ.

«Το πολιτικό τους σύστημα είναι κατεστραμμένο και οι ηγέτες τους είναι είτε ανίκανοι είτε διεφθαρμένοι», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «δισεκατομμύρια δολάρια» που αποδεσμεύτηκαν μετά το πέρασμα του τυφώνα Μαρία το 2017, πήγαν σε «διεφθαρμένους πολιτικούς».

«Και, ειρήσθω εν παρόδω, είμαι το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί στο Πουέρτο Ρίκο«, πρόσθεσε.

….And by the way, I’m the best thing that’s ever happened to Puerto Rico!

