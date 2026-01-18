Τραμπ: Το σχέδιο πίσω από τους νέους δασμούς 10% σε 8 χώρες της Ευρώπης για τη Γροιλανδία

Δασμούς 10% σε χώρες της Ευρώπης που έστειλαν στρατιώτες στη Γροιλανδία, επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, θέλοντας με κάθε τρόπο να κόψει τη βοήθεια προς το αρκτικό νησί, στοχεύοντας πως κάποια ημέρα θα εισχωρήσει στις ΗΠΑ. Το BBC σχολιάζει πως η κίνηση αυτή είναι χωρίς προηγούμενο αν και ο Αμερικανός πρόεδρος μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους απειλές.

Ενώ ολόκληρη η Ευρώπη προσπαθεί να συσπειρωθεί ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να μην κάνει πράξη τις απειλές περί προσάρτησης της Γροιλανδίας, οι ηγέτες των χωρών έστειλαν στρατιωτικές μονάδες στο νησί, ώστε να προετοιμαστούν για κάθε ενδεχόμενο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλοντας να «κόψει κεφάλια», επέβαλε δασμούς σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία και Φινλανδία, αναγκάζοντάς τους να υποχωρήσουν αλλιώς θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερα πλήγματα στο εμπόριο με τις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο αναφέρει πως ο Ντόναλντ Τραμπ οδηγεί ολόκληρο τον πλανήτη σε επικίνδυνα σημεία, προκαλώντας μία μορφή οικονομικού πολέμου εναντίον των στενότερων συμμάχων του. Και ο λόγος δεν είναι άλλως από ένα σχέδιο που θα μπορούσε να διαλύσει το ΝΑΤΟ.

Την ίδια στιγμή ο Guardian αναφέρει πως οι απειλές και οι δασμοί βάζουν μπαρούτι στις εμπορικές συμφωνίες που σύναψαν οι ΗΠΑ με τις ευρωπαϊκές χώρες. Κατά το ίδιο μέσο οι απειλές Τραμπ είναι ακόμη μία προσπάθεια ώστε να κερδίσει τη διαμάχη, να διαιρέσει την Ευρώπη και να κόψει τους συμμάχους της Δανίας και της Γροιλανδίας.