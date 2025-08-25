Κόσμος

Τραμπ: «Υπάρχει μια πολύ σοβαρή διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα»

«Αυτό που γίνεται στη Γάζα θέλουμε να τελειώσει χωρίς τη Χαμάς»
Ντόναλντ Τραμπ
Photo / Reuters

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (25/08/2025) ότι υπάρχει μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν να ασκούν πίεση στη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μεσούσης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

«Αυτή δεν σταμάτησε ποτέ. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε μια λύση, ή τελικά, όπως είπε ο πρόεδρος, θέλουμε αυτό να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει χωρίς τη Χαμάς”, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

