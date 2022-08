Τον γύρο των social media κάνουν εικόνες από την τρομακτική – όπως τη χαρακτηρίζουν βρετανικά ΜΜΕ – περιπέτεια που βίωσαν εκατοντάδες επιβάτες του Eurotunnel, του τρένου που διασχίζει τη σήραγγα της Μάγχης και ενώνει τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Την Τρίτη εκατοντάδες επιβάτες του Eurotunnel παρέμειναν εγκλωβισμένοι για σχεδόν πέντε ώρες στην υποθαλάσσια σήραγγα της Μάγχης, αφού το τρένο που τους μετέφερε παρουσίασε βλάβη και αναγκάστηκαν να περπατήσουν μαζί με τις αποσκευές τους και τα κατοικίδιά τους μέσα σε σήραγγα διαφυγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία του Eurotunnel επιβεβαίωσε ότι την Τρίτη ο συρμός των 15:50 σταμάτησε λόγω βλάβης, ενώ κατευθυνόταν προς τη Βρετανία. Επιβάτης είπε στο πρακτορείο PA ότι 10 λεπτά από την αναχώρηση, τα φώτα έσβησαν και το τρένο σταμάτησε. Στους επιβάτες είπαν ότι πρέπει να λυθεί ένα ζήτημα με τις ρόδες, αλλά 1,5 ώρα μετά δεν είχαν βρει κάτι.

Οι ταξιδιώτες μοιράστηκαν την εμπειρία τους στα social media, με βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να περπατούν μέσα από τη σήραγγα διαφυγής κατά μήκος της σιδηροδρομικής υποθαλάσσιας διαδρομής μήκους 31 μιλίων (50 χλμ) μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Passengers were left stranded in the Eurotunnel after a train broke down inside.



Video shared on social media appeared to show travellers walking along the central service tunnel after their train broke down en route to France on Tuesday evening.https://t.co/Jo9nzHSzHq pic.twitter.com/GCgC8ADJoo