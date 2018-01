Τρένο που μετέφερε μέλη του Κογκρέσου συγκρούστηκε με φορτηγό

«Το τρένο που μετέφερε τους Ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς στο σεμινάριό μας συγκρούστηκε αλλά η Ρεμπέκα (σ.σ. η σύζυγός του) κι εγώ είμαστε καλά. Άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας και γιατροί έχουν ανέβει και βοηθούν (…) τους τραυματίες» ανέφερε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter ο Μπράντλεϊ Μπερν.

«Το τρένο συγκρούστηκε με ένα απορριμματοφόρο, κάλεσαν τους γιατρούς που επιβαίνουν να βοηθήσουν. Ο Δρ. Μάρσαλ βοηθά όσους έχουν τραυματιστεί», έγραψε από την πλευρά του ο Ρότζερ Μάρσαλ, που είναι γιατρός».

«Είμαστε όλοι καλά» διαβεβαίωσε ο Πιτ Σέσιονς, ενώ και το γραφείο του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, του Πολ Ράιαν, επιβεβαίωσε ότι δεν έχει τραυματιστεί.

«Είμαστε καλά, αλλά χτυπήσαμε ένα απορριμματοφόρο», επιβεβαίωσε και ο Γκρεγκ Γουόλντεν, αναρτώντας και μια φωτογραφία του κατεστραμμένου οχήματος.

Τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας αναχώρησαν σήμερα για το Γκρίνμπριρ, στη Δυτική Βιρτζίνια, για το ετήσιο, τριήμερο σεμινάριό τους.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κάποιον απολογισμό. Παραμένει αδιευκρίνιστο πόσοι είναι οι τραυματίες και σε τι κατάσταση βρίσκονται.

Σύμφωνα με Ρεπουμπλικάνους αιρετούς, ενδέχεται να υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός και αρκετοί σοβαρά τραυματίες, μεταξύ των ανθρώπων που επέβαιναν στο απορριμματοφόρο.

Νοσοκόμα ανέφερε στο NBC29 πώς υπάρχει ένας νεκρός και ένας τραυματίας που είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

We're fine, but our train hit a garbage truck. Members with medical training are assisting the drivers of the truck. pic.twitter.com/0I9jOwHTmb

NOW: Amtrak train collides with garbage truck in Crozet. Nurse on scene reports at least one fatality and at least one in critical condition. NBC29 is on scene and will bring you more details as we get them. pic.twitter.com/eU0uYL0JQx

— NBC29 (@NBC29) January 31, 2018