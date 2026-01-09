Κόσμος

Τρόμαξε ο Αλί Χαμενεΐ από την λαϊκή εξέγερση στο Ιράν: Ταραχοποιοί θέλουν να ευχαριστήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ – Τα χέρια του είναι βαμμένα με το αίμα Ιρανών

«Καταστρέφουν τη χώρα μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουν τον Πρόεδρο της Αμερικής» - Χωρίς ίντερνετ και σήμερα η χώρα - Κάλεσμα από τον γιο του Σάχη για νέες διαδηλώσεις
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Ιράν
Οι διαδηλώσεις στο Ιράν / Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Να πάρει θέση μετά τις μαζικές διαδηλώσεις που γίνονται στο Ιράν αναγκάστηκε ο Αλί Χαμενεΐ καλώντας τους συμπατριώτες του να διατηρήσουν την ενότητά τους και να βρίσκονται σε ετοιμότητα ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ τον οποίο κατηγόρησε ότι υποκινεί τα επεισόδια. 

«Ένα ενωμένο έθνος μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε εχθρό», είπε και ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ αναφερόμενος στις μαζικές διαδηλώσεις που γίνονται στη χώρα μίλησε για ταραχοποιούς. «Υπάρχουν κάποιοι ταραχοποιοί που θέλουν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταστρέφοντας δημόσια περιουσία». Κάλεσε μάλιστα τον Ντόναλντ Τραμπ να επικεντρωθεί στα προβλήματα της χώρας του.

Αναφερόμενος στα αιματηρά επεισόδια που έγιναν το βράδυ της Πέμπτης (08/01/26) με δεκάδες νεκρούς τόνισε: «Υπάρχουν εκείνοι που το έργο τους είναι η καταστροφή. Χθες το βράδυ στην Τεχεράνη, και σε ορισμένα άλλα μέρη, ένα τσούρμο βάνδαλοι ήρθαν και κατέστρεψαν ένα κτίριο που ανήκει στην ίδια τους τη χώρα. Κατέστρεψαν ένα συγκεκριμένο κτίριο μόνο και μόνο για να ευχαριστήσουν τον Πρόεδρο της Αμερικής».

Και πρόσθεσε ότι το έκαναν επειδή ο Τραμπ είπε ότι θα σταθεί στο πλευρό τους και τους χαρακτήρισε επιβλαβείς για τη χώρα.

Ειδικά για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ υποστήριξε ότι: «Τα χέρια του είναι βαμμένα με το αίμα χιλιάδων Ιρανών. Στον πόλεμο των δώδεκα ημερών, πάνω από 1.000 συμπατριώτες μας —εκτός από τους διοικητές, τους επιστήμονες και τους αξιωματούχους, από τους απλούς ανθρώπους— μαρτύρησαν. Αυτό το άτομο είπε ότι «Έδωσα την εντολή. Διοικούσα κατά τη διάρκεια του πολέμου».  Έτσι, ομολόγησε ότι τα χέρια του είναι βαμμένα με το αίμα των Ιρανών».

Αποκομμένη η χώρα – Έχει διακοπεί η πρόσβαση στο ίντερνετ

Και σήμερα (09/01/26) δεν υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks. «Το Ιράν είναι πλέον αποσυνδεδεμένο εδώ και 12 ώρες» επεσήμανε η ΜΚΟ στον λογαριασμό της στο Χ, «σε μια προσπάθεια να καταπνιγεί το κίνημα διαμαρτυρίας».

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν από την Τεχεράνη και τους καταστηματάρχες στο Μεγάλο Παζάρι που διαμαρτύρονταν για τη μεγάλη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Πλέον στις κινητοποιήσεις, που έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες ιρανικές πόλεις, συμμετέχουν άνθρωποι από διάφορους χώρους, στην πλειονότητά τους νεαροί άνδρες.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν ξεσπάσει στο Ιράν μετά από αυτές που πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί το 2022, έπειτα από τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών.

Το Human Rights Activists News Agency, με έδρα τις ΗΠΑ, έχει μεταδώσει ότι τουλάχιστον 34 διαδηλωτές και 4 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, ενώ 2.200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

 

Οι αρχές του Ιράν δηλώνουν μεν ότι οι διαμαρτυρίες για την οικονομική κατάσταση είναι νόμιμες και θα αντιμετωπιστούν με διάλογο, όμως παράλληλα επεμβαίνουν με δακρυγόνα για να αντιμετωπίσουν κάποιους διαδηλωτές εν μέσω ταραχών και συγκρούσεων.

Την Πέμπτη πλήθος ανθρώπων βγήκε ξανά στον δρόμο σε πολλές λεωφόρους της Τεχεράνης φωνάζοντας «θάνατο στον δικτάτορα», αναφερόμενοι στον Χαμενεΐ. Βίντεο δείχνουν μεγάλες διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, κυρίως στην Ταμπρίζ, τη Μασχάντ αλλά και στο δυτικό τμήμα του Ιράν όπου ζουν κυρίως Κούρδοι και κυρίως στην πόλη Κερμανσάχ.

Φλόγες φαίνονταν να βγαίνουν από το κυβερνείο της Σαζάντ, στο κεντρικό Ιράν, αφού διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο.

Ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν και προσωπικότητα της ιρανικής εξόριστης αντιπολίτευσης, ο Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε και σήμερα τους Ιρανούς σε μια νέα επίδειξη ισχύος στους δρόμους προκειμένου να ενισχυθεί η κινητοποίηση και «να αποδυναμωθεί περαιτέρω η καταπιεστική εξουσία του καθεστώτος».

«Τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα πάνω σας. Βγείτε στους δρόμους», τόνισε σε ανάρτησή του.

