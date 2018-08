Τρομοκρατικό το χτύπημα στο Λονδίνο – «Συναγερμός» για τα κίνητρα του οδηγού που παρέσυρε πεζούς και ποδηλάτες

Μπορεί να καθυστέρησε… λίγες ώρες. ωστόσο η Μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει ως τρομοκρατικό συμβάν την «επίθεση» αυτοκινήτου σε πεζούς και ποδηλάτες.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω twitter, κι αφού νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως η αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει πλέον να διερευνήσει το περιστατικό.

Ο άνδρας ο οποίος κρατείται συνελήφθη έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο ως ύποπτος για τρομοκρατική δράση, σύμφωνα με την βρετανική αστυνομία, που διευκρινίζει ότι δεν βρέθηκαν όπλα στην σκηνή του περιστατικού.

Ο συλληφθείς ύποπτος για τρομοκρατική δράση δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν είναι γνωστός στις αρχές και δεν συνεργάζεται με την αστυνομία.

Η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι έστειλε μέσω του Twitter την σκέψη της προς τους τραυματίες και ευχαρίστησε τις βρετανικές υπηρεσίες για την άμεση ανταπόκρισή τους.

Το περιστατικό έρχεται 17 μήνες αφότου ο Khalid Masood σκότωσε 5 ανθρώπους στη Γέφυρα του Westminster πριν σκοτώσει τον Keith Palmer.

Όλα έγιναν στις 7:30 το πρωί όταν ένας δυνατός θόρυβος ακούστηκε έξω από την πύλη του βρετανικού Κοινοβουλίου. Ένα αυτοκίνητο που έτρεχε με 50 μίλια/ώρα παρέσυρε πεζούς και ποδηλάτες και καρφώθηκε στην πύλη του βρετανικού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με μάρτυρες, ο οδηγός φάνηκε να στρέφει με πρόθεση το αυτοκίνητο προς το φράγμα ασφαλείας.

Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχει ευτυχώς κίνδυνος για τις ζωές τους. Ενώ η αστυνομία αρχικά αντιμετώπισε το περιστατικό ως σοβαρό τροχαίο, πλέον μπαίνει στην έρευνα η Αντιτρομοκρατική. «Έχουμε ανοιχτό μυαλό, η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε την υπόθεση» ανακοίνωσε δύο ώρες αργότερα η αστυνομία.

First picture of man arrested after car 'ploughs into cyclists' and smashes into security barriers outside Houses of Parliament https://t.co/CCWbtsEogF pic.twitter.com/EcGI2lSXfG

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 14, 2018