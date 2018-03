Το ατύχημα συνέβη την Τετάρτη στην έρημο στις παρυφές του Φοίνιξ. Όπως ανέφεραν οι επιβάτες, όταν άρχισε να χάνει ύψος το πλήρωμα προσπάθησε να το σηκώσει και τότε το αερόστατο τυλίχτηκε στις φλόγες.

Το πλήρωμα σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Φοίνιξ Jake Van Hook κατάφερε να σβήσει γρήγορα τη φωτιά.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα κλαδί δέντρου τρύπησε το εξωτερικό κάλυμμα στο αερόστατο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς από τους επιβάτες.

A hot air balloon carrying 13 people crashes outside Phoenix, Arizona. No injuries were reported. Read the story here: https://t.co/aOneMJwFKk pic.twitter.com/VjdOTkcfI0

