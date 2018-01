Τρόμος και αίμα στην Καμπούλ! Δεκάδες νεκροί και τραυματίες σε έκρηξη παγιδευμένου ασθενοφόρου – Σκληρές εικόνες

Η έκρηξη ενός παγιδευμένου ασθενοφόρου σήμερα στο κέντρο της Καμπούλ, την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Ταλιμπάν, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 95 ανθρώπους και προκάλεσε 158 τραυματίες, σπέρνοντας τον τρόμο και την ερήμωση σε μια από τις πιο ζωντανές συνοικίες της αφγανικής πρωτεύουσας.

«Ο απολογισμός βρίσκεται πλέον στους 95 νεκρούς και τους 158 τραυματίες», δήλωσε ο Ουάχιντ Ματζρόχ, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, πέντε ώρες μετά την επίθεση. Ο προηγούμενος απολογισμός ήταν 63 νεκροί και 151 τραυματίες και ο διευθυντής επικοινωνίας της κυβέρνησης Μπαριαλάι Χιλάλι, που τον είχε ανακοινώσει, είχε προειδοποιήσει ότι μπορεί να αυξηθεί «επειδή ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση».

«Πρόκειται για σφαγή», αντέδρασε στο Twitter ο Ντέγιαν Πάνιτς, ο συντονιστής της οργάνωσης αρωγής Emergency, συνοδεύοντας το μήνυμά του με φωτογραφίες στις οποίες βλέπει κανείς πολλά θύματα να είναι ξαπλωμένα στους διαδρόμους, το προαύλιο και το γρασίδι του ιδρύματος που διαχειρίζεται αυτή η ιταλική μκο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, «τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας» για την επίθεση αυτή, η οποία ήταν η πιο φονική από τις 31 Μαΐου που ένα παγιδευμένο φορτηγό είχε εκραγεί στη διπλωματική ζώνη (150 νεκροί, 400 τραυματίες).

Τα νοσοκομεία είναι υπερπλήρη και στέλνουν τους ασθενείς από το ένα στο άλλο. Το νοσοκομείο της Emergency, που ανακοίνωσε ότι περιθάλπει 163 τραυματίες, υποχρεώθηκε να τους βάλει καταγής σε στρώματα.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ ,μέσω της εφαρμογής WhatsApp: «Ένας μάρτυρας ανατίναξε το παγιδευμένο όχημά του κοντά στο υπουργείο Εσωτερικών όπου βρίσκονταν σημαντικές αστυνομικές δυνάμεις», ανακοίνωσε.

«Ο καμικάζι χρησιμοποίησε ένα ασθενοφόρο για να περάσει τους ελέγχους ασφαλείας», εξήγησε ο Νασράτ Ραχίμι, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών. «Το ασθενοφόρο ήταν σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου Τζαμουριάτ· θέλησε να περάσει τους ελέγχους ασφαλείας για να προχωρήσει προς το υπουργείο Εσωτερικών, το Ανώτατο Συμβούλιο Ειρήνης, όμως ο καμικάζι εντοπίσθηκε από την αστυνομία και το ανατίναξε πριν φθάσει τους στόχους του».

Η κυβέρνηση υποπτεύεται το τρομοκρατικό δίκτυο Χακάνι, που πρόσκειται στους Ταλιμπάν και είναι εγκατεστημένο στα πακιστανικά σύνορα, πρόσθεσε.

Η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή και συγκλόνισε την πρωτεύουσα. Υαλοπίνακες έσπασαν σε κτίρια που βρίσκονται σε ακτίνα εκατοντάδων μέτρων από το σημείο της έκρηξης.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, που μετέβη αμέσως επιτόπου, είδε πολύ μεγάλο αριθμό αιμόφυρτων ανθρώπων να κείτονται «νεκροί και τραυματίες» πάνω στα πεζοδρόμια. Πάρα πολλά θύματα, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τζαμουριάτ περιθάλπονταν στους υπερπλήρεις διαδρόμους.

Η επίθεση σημειώθηκε μπροστά από ένα οδόφραγμα ασφαλείας που προστατεύει την πρόσβαση σε μια λεωφόρο η οποία οδηγεί σε πολλούς θεσμούς – σε γραφεία του υπουργείου Εσωτερικών, την έδρα της αστυνομίας, την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Λύκειο Θηλέων Μαλαλάι.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Ειρήνης, που είναι αρμόδιο για τις -μπλοκαρισμένες- διαπραγματέυσεις με τους Ταλιμπάν, εκτιμά ότι ήταν ο κύριος στόχος.

Την καταδίκη του για τη «φρικτή τρομοκρατική επίθεση» στο κέντρο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, Καμπούλ, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, εκφράζει την αλληλεγγύη της Ελλάδας στον λαό και την κυβέρνηση του Αφγανιστάν και σημειώνει πως «οι σκέψεις μας πηγαίνουν στα θύματα και σε όλους εκείνους που πλήττονται από αυτό το παράλογο έγκλημα».

We condemn the horrific terrorist attack in #Afghanistan's capital #Kabul. Our thoughts go out to the victims and all those affected by this senseless crime. We stand in solidarity with the government of Afghanistan and its people @mfa_afghanistan

