Τρόμος στο Τορόντο! Ένοπλος άνοιξε πυρ πριν πέσει νεκρός

Τρόμος και πανικός στην ελληνική συνοικία του Τορόντο, όπου ένοπλος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους σύμφωνα με την αστυνομία. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι ένα κορίτσι, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται κρίσιμη, όπως ανακοινώθηκε από τις αρχές. Άγνωστες μέχρι στιγμής οι αιτίες της αιματηρής επίθεσης. Ένας από τους τραυματίες, μια γυναίκα, υπέκυψε στα τραύματά της!

Η περιοχή όπου έγινε η επίθεση έχει πολλά εστιατόρια, καφέ και μαγαζιά και είναι πολυσύχναστη, ειδικά το καλοκαίρι. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι είδε τον δράστη. Τον περιέγραψε ως έναν άνδρα που φορούσε μαύρα ρούχα και καπέλο. Ο δράστης ήταν περίπου 30 ετών.

Toronto Police Homicide are lead investigators in Danforth Av shooting.14 victims shot. 1 female died. Young girl is critical. Witnesses call police directly during night Sunday-Monday at 416-808-5504. Daytime Homicide 416-808-7400. Anonymous tips 1-800-222-8477 #GO1341286 — Homicide Squad (@TPSHomicide) July 23, 2018

Δείτε τη στιγμή που ο δράστης ανοίγει πυρ

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r — nimo (@nsxoxoii) July 23, 2018

Η επίθεση έγινε περίπου στις 22:00 το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα).

PHOTOS: Numerous people shot along Danforth Av in #Toronto's Greektown. Reports of at least 10 victims including children. Patients are spread across several blocks in the area. Mass casualty response from @TorontoMedics @Toronto_Fire. pic.twitter.com/UK8lUHUP5l — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) July 23, 2018

Σύμφωνα με το καναδικό τηλεοπτικό δίκτυο CBC αλλά και αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκαν τουλάχιστον 10 ως 15 πυροβολισμοί. Ξαφνικά αρχίσαμε να ακούμε ανθρώπους να φωνάζουν, δήλωσε η Jody Steinhauer στο CBS News, που την ώρα της επίθεσης βρισκόταν με την οικογένειά της σε εστιατόριο της περιοχής. Είπε ότι άκουσε 10 με 15 ήχους που έμοιαζαν με πυροβολισμούς.

Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας. Η ταυτότητα και τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.

BREAKING: Multiple people shot on Danforth Av in Greektown. Victims are spread across many blocks. pic.twitter.com/PvobE1so81 — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) July 23, 2018

Η κατάσταση των εννέα τραυματιών δεν είναι γνωστή όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Τορόντο. Τραυματιοφορείς που βρέθηκαν στο σημείο της επίθεσης δεν έκρυψαν τους φόβους τους πως μπορεί να υπάρξουν νεκροί.

Τα θύματα έχουν διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία της καναδικής μεγαλούπολης.

Οι πρώτες εικόνες από το Τορόντο

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, BBC, ctvnews.ca, Telegraph