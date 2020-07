Ρωσία, έτος 2036 με ηγέτη τον… Βλαντίμιρ Πούτιν! Τη δυνατότητα στον νυν Πρόεδρο να θέσει υποψηφιότητα για δύο ακόμη φορές και να παραμείνει (σ.σ. αν εκλεγεί) στο ύπατο αξίωμα μέχρι εκείνη τη χρονιά έδωσαν οι Ρώσοι.

Οι ψηφοφόροι που έλαβαν μέρος στο δημοψήφισμα που αποφάσισε ο Πούτιν ενέκριναν τις συνταγματικές αλλαγές με ποσοστό 77,9%, παρατείνοντας, ουσιαστικά, την τρέχουσα θητεία του Ρώσου ηγέτη, η οποία λήγει το 2024.

Ειδικότερα, τα επίσημα αποτελέσματα, μετά την καταμέτρηση του συνόλου των ψήφων, έδειξαν ότι ο πρώην αξιωματικός της KGB που κυβερνά τη Ρωσία για περισσότερες από δύο δεκαετίες ως Πρόεδρος ή πρωθυπουργός έχει κερδίσει εύκολα το δικαίωμα να διεκδικήσει δύο ακόμη εξαετείς θητείες.

Αυτό σημαίνει ότι ο Πούτιν, 67 ετών, θα μπορούσε να κυβερνήσει μέχρι την ηλικία των 83 ετών!

Σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, το 77,9% των ψηφοφόρων ψήφισαν υπέρ της αλλαγής του συντάγματος και μόλις το 21,2% καταψήφισε. Ωστόσο, οι επικριτές της κυβέρνησης και η αντιπολίτευση κατήγγειλαν ότι «το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματας παραποιήθηκε σε “βιομηχανική κλίμακα”».

“Δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ το αποτέλεσμα”, δήλωσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Ρωσία, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος όμως τόνισε ότι προς το παρόν δεν θα γίνουν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας του κορονοϊού.

