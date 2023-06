Με ανάρτηση του στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, απάντησε στο Σουηδό ομόλογο του, Τομπίας Μπίλστρoμ, για την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα, σήμερα, ο Σουηδός ΥΠΕΞ, δημοσίευσε στο Twitter φωτογραφίες από τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Όσλο και υπογράμμισε: “Η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στο Όσλο σήμερα έδειξε ισχυρή υποστήριξη από τα κράτη μέλη προς την ένταξη της Σουηδίας στο NATO. Και ένα σαφές μήνυμα προς Τουρκία και Ουγγαρία να ξεκινήσουν την επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ”.

A crystal clear message to our Swedish Friends!



Fulfill your commitments arising from Trilateral Memorandum & take concrete steps in the fight against terrorism.



The rest will follow. https://t.co/PS1gpSMyA0