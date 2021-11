Τον γύρο των social media κάνει βίντεο με την σύντροφο του Τζεφ Μπέζος να «λιώνει» μπροστά στον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο. Το στιγμιότυπο με τον διάσημο ηθοποιό είναι από το LACMA Art+Film Gala στο Λος Άντζελες και από το βράδυ του Σαββάτου (6/11) τα περιπαικτικά σχόλια στο Twitter πέφτουν «βροχή».

Ο Τζέφ Μπέζος και η σύντροφός του συνάντησαν τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στο LACMA Art+Film Gala και στο βίντεο φαίνεται η Λόρεν Σάντσεζ να κοιτάει επίμονα τον γοητευτικό ηθοποιό. «Ο Λεο είναι ο κύριος θα σου κλέψω το κορίτσι», σχολίαζε το Barstool Sports, o λογαριασμός στο Twitter που ανέβασε το στιγμιότυπο.

Το βίντεο όμως έχει γίνει viral και για την διαφορά ύψους που έχουν ο Τζεφ Μπέζος και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο, υπάρχει μια κάποια διαφορά ανάμεσα στον δισεκκατομυρίουχο και τον ηθοποιό. Διεθνή ΜΜ αναφέρουν πάντως πως ο ΝτιΚάπριο είναι 1,80 και ο Μπέζος 1,72.

Μετά την ανάρτηση του Barstool Sports με το βιντεάκι του Τζεφ Μπέζος και του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, όπως ήταν αναμενόμενο τα σχόλια στο Twitter πήραν «φωτιά». «Κανόνας πρώτος, ποτέ μη συστήνεις το κορίτσι σου στον Λέο ΝτιΚάπριο», έγραψε ένας χρήστης. «Νομίζετε ότι ο Λέο θα πάει στο διάστημα», έγραψε ένας άλλος. «Βρες κάποιον να σε κοιτάει όπως η κοπέλα του Μπέζος κοιτά τον ΝτιΚάπριο», έγραψε ένας τρίτος.

Do we think Leo is going into space?#LACMAgala #JustforVariety pic.twitter.com/iii9Gv60TJ