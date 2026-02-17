Τζέφρι Επστάιν: Η αστυνομία του Έσσεξ ερευνά τις πτήσεις με τις οποίες έστελνε γυναίκες στη Βρετανία

Η βρετανική αστυνομία ανέφερε σήμερα (17.02.2026) ότι εξετάζει τους ισχυρισμούς που προέκυψαν από τα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με τους οποίους ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανός χρηματιστής έστελνε γυναίκες στη Βρετανία με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Ειδικότερα η αστυνομία του Έσσεξ δήλωσε ότι αξιολογεί πληροφορίες σχετικά με ιδιωτικές πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Στάνστεντ στη Βρετανία μετά τη δημοσίευση των αρχείων του Τζέφρι Επστάιν που έκανε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Επίσης αξιολογεί τις καταγγελίες, για μια δεύτερη γυναίκα που στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Τζέφρι Επστάιν με σκοπό μια σεξουαλική συνάντηση με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ. Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα σε αυτές τις πτήσεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν έγραψε στο New Statesman την περασμένη εβδομάδα ότι η αστυνομία πρέπει «επειγόντως» να επανεξετάσει εάν τα θύματα του Τζέφρι Επστάιν ήταν θύματα εμπορίας ανθρώπων εντός και εκτός της Βρετανίας.

Πέρυσι, 87 πτήσεις που συνδέονταν με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία είχαν προσγειωθεί ή απογειωθεί από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ των αρχών της δεκαετίας του 1990 και του 2018.

Το αεροδρόμιο του Στάνστεντ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι όλα τα ιδιωτικά αεροσκάφη λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα και ότι το αεροδρόμιο δεν διαχειρίζεται τις μετακινήσεις των επιβατών σε ιδιωτικά αεροσκάφη.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Έσσεξ δήλωσε: «Αξιολογούμε τις πληροφορίες που έχουν προκύψει σε σχέση με τις ιδιωτικές πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Στάνστεντ μετά τη δημοσίευση των αρχείων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Επστάιν».

Τον Δεκέμβριο, το BBC News ανακάλυψε ότι τρεις Βρετανίδες που φέρεται να έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων εμφανίζονται στα αρχεία του Επστάιν για πτήσεις προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία.

Αμερικανοί δικηγόροι που εκπροσωπούν εκατοντάδες θύματα του Epstein δήλωσαν ότι είναι «σοκαριστικό» το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ποτέ «πλήρης» έρευνα για τις δραστηριότητές του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Brown δήλωσε ότι η κλίμακα της εμπορίας θα «γινόταν εμφανής» εάν είχε διεξαχθεί έρευνα για τις πτήσεις.

Πρόσθεσε ότι το αεροδρόμιο του Stansted ήταν ένα από τα αεροδρόμια «όπου οι γυναίκες μεταφέρονταν από το ένα αεροπλάνο του Epstein στο άλλο».

Σε ανακοίνωσή του το αεροδρόμιο του Στάνστεντ δήλωσε ότι όλα τα ιδιωτικά αεροσκάφη χρησιμοποιούν τελείως ανεξάρτητα τερματικά που δεν λειτουργούν από το Στάνστεντ και ότι το αεροδρόμιο δεν διαχειρίζεται ούτε έχει καμία ορατότητα των ρυθμίσεων για τους επιβάτες σε ιδιωτικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας (NPCC), έχει συσταθεί μια νέα εθνική ομάδα για την υποστήριξη των αστυνομικών δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου που «αξιολογούν τις καταγγελίες» μετά τη δημοσίευση των αρχείων του Epstein.

Η αστυνομία, που θα πρέπει να καθορίσει αν επαρκούν οι πληροφορίες για να ξεκινήσει επίσημη έρευνα, δεν έκανε καμία αναφορά στο όνομα του Άντριου. Όμως την περασμένη εβδομάδα ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν είχε ζητήσει να επανεξεταστεί το θέμα, δηλώνοντας ότι «ενημερώθηκε κατ’ ιδίαν ότι οι έρευνες που συνδέονται με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου δεν έλαβαν σωστά υπόψη τις ουσιαστικές αποδείξεις για το θέμα αυτών των πτήσεων».