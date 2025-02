Τζέφρι Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα μυστικά αρχεία – «Πολύ αρρωστημένο υλικό»

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε περισσότερα αρχεία που σχετίζονται με τον καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη και αυτόχειρα, Τζέφρι Έπσταϊν. Μάλιστα, η Γενική Εισαγγελέας, Παμ Μπόντι, ισχυρίζεται ότι οι λεπτομέρειες είναι «πολύ αρρωστημένες».

Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι είχε δεχθεί αυξανόμενες πιέσεις τόσο από Ρεπουμπλικάνους όσο και από Δημοκρατικούς να δημοσιοποιήσει τη «λίστα πελατών» του Τζέφρι Έπσταϊν και μιλώντας στο Fox News είπε ότι «κάποιες πληροφορίες» θα δημοσιοποιηθούν.

Σύμφωνα με τους «New York Times, πρόκειται για τα αρχεία καταγραφής πτήσεων, τα ονόματα και «πολλές πληροφορίες» από τη δράση του Έπσταϊν.

Είναι γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρίγκιπας Άντριου, ο Μπιλ Κλίντον, αλλά και ο Μπιλ Γκέιτς είναι ανάμεσα στα διάσημα πρόσωπα που σχετίζονταν με τον Έπσταϊν.

Ειδικά για τον Τραμπ, τα ημερολόγια πτήσεων δείχνουν ότι ταξίδευε πολλές φορές με το προσωπικό αεροσκάφος του Έπσταϊν, το οποίο αποκαλούσαν «Lolita Express».

Η κορυφαία δικαστική λειτουργός των ΗΠΑ, η οποία δήλωσε ότι τα αρχεία του Έπσταϊν βρίσκονταν στο γραφείο της έως ότου δημοσιοποιηθούν, είπε ότι έχουν καταγραφεί περισσότερα από 250 φερόμενα θύματα, αριθμός που «θα σε αρρωστήσει», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δημοσιογράφοι δείχνουν στις τηλεοπτικές κάμερες το 1ο μυστικό αρχείο του Έπσταϊν:

BREAKING A group of Journalists leave the White House holding Phase 1 of the Epstein Files



IT’S ACTUALLY HAPPENING



LET’S FREAKING GO pic.twitter.com/nyOwlogMVg