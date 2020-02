Το αρρενωπό πρόσωπο του Τζέισον Μομόα -του Khal Drogo στο «Game of Thrones», του «Aquaman», του «Conan the Barbarian»- εξαφανίζει όλο το στρες που έχουμε και διώχνει όλα τα προβλήματα στη ζωή μας γιατί… τα καθυποτάσσει. Ο Μομόα έρχεται ως «σωτήρας» μας σε ένα βιβλίο ζωγραφικής που φιλοτέχνησε ο Ιταλός καλλιτέχνης Maurizio Campidelli. Με το «Crush and Color: Jason Momoa: A Coloring Book of Fantasies With an Epic Dreamboat», εμείς οι ενήλικοι χαλαρώνουμε.

«Πιστεύω ότι τα βιβλία ζωγραφικής για ενηλίκους έχουν γίνει τόσο δημοφιλή την τελευταία δεκαετία λόγω συνδυασμού μάρκετιγκ και νοσταλγίας» υποστήριξε, μιλώντας στο Bored Panda, η Creative Art Therapist από το Πανεπιστήμιο Thomas Jefferson Δρ. Ρέιτσελ Μπράντοφ. «Η νοσταλγία μπορεί να είναι πραγματική ή εκλαμβανόμενη ως τέτοια. Κάποιοι, στην παιδική ηλικία αγαπούσαν να χρωματίζουν σκίτσα ή έχουν μνήμες να καταφεύγουν σε σελίδες ζωγραφικής. Τον σαφή ορισμό των ορίων, και της ελευθερίας να αποφασίζουν αν θα υπερβούν ή θα διατηρήσουν αυτά τα όρια χωρίς συνέπειες από τον κόσμο ή από τους άλλους. Τα βιβλία ζωγραφικής δίνουν αυτή την ελευθερία» εξήγησε η Δρ. Μπράντοφ.

Ο Τζέισον Μομόα και το… βιβλίο ζωγραφικής

«Για αυτούς που δεν τους άρεσε να χρωματίζουν όταν ήταν παιδιά ή δεν έχουν μνήμες δραπέτευσης σε βιβλία ζωγραφικής, μπορεί να είναι μια χαμένη ευκαιρία που τώρα μπορούν να εκμεταλλευτούν. Είναι ένα συναίσθημα που εκλαμβάνεται ως νοσταλγία, αφού συνδεόμαστε με δραστηριότητες που νομίζουμε ότι απολαμβάνουν τα παιδιά ή ότι θα έπρεπε να τις απολαμβάνουν. Γινόμαστε σαν παιδιά την ώρα που χρωματίζουμε ή πιο αυθόρμητοι, πιο περίεργοι εκείνη τη στιγμή, κάτι το οποίο αντίκειται στις προσδοκίες των άλλων από έναν ενήλικο» υπογράμμισε η ειδικός.

Η American Art Therapy Association τονίζει ότι η art therapy μας βοηθά «να εξερευνήσουμε συναισθήματα, να συμφιλιώσουμε συγκρουόμενα συναισθήματα, να αναπτύξουμε αυτογνωσία, να διαχειριστούμε συμπεριφορές και εξαρτήσεις, να εξελίξουμε κοινωνικές δεξιότητες, να βελτιώσουμε τον προσανατολισμό στην πραγματικότητα, να μειώσουμε τις ανησυχίες και να ενισχύσουμε τον αυτοσεβασμό». Τα βιβλία ζωγραφικής μπορεί να μην είναι επαγγελματικού επιπέδου θεραπεία μέσω τέχνης, αλλά τα οφέλη είναι προφανή.