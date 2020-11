Τζιχαντιστές αποκεφάλισαν σε γήπεδο 50 άνδρες και αγόρια και στην συνέχεια τους τεμάχισαν

Οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν την θηριωδία που διέπραξαν τζιχαντιστές στην Μοζαμβίκη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στα βόρεια της χώρας αυτής οι τζιχαντιστές συγκέντρωσαν σε γήπεδο ποδοσφαίρου 50 άνδρες και αγόρια από ένα χωριό και αφού τους αποκεφάλισαν άρχισαν να τους τεμαχίζουν.

Όλα έγιναν στην επαρχία Cabo Delgado και σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ απήγαγαν δεκάδες γυναίκες και παιδιά.

Όπως μεταδίδει και το BBC, έκαψαν σπίτια και άρχισαν να κυνηγούν τον κόσμο που έτρεψε πανικόβλητος προς το δάσος. Αφού έπιασαν όσους μπορούσαν τους μετέφεραν στο γήπεδο του ποδοσφαίρου και άρχισαν να εκτελούν το μακάβριο έργο τους. Τους αποκεφάλιζαν και δεν σταματούσαν εκεί. Τους έκαναν κομμάτια.

Monsters ‘behead more than 50’ in Mozambique – Sick shit. This has nothing to do with any religion. Just call them militants. #Mozambique #cabodelgado #monsters https://t.co/JrU0YquA5E November 10, 2020

Προσπαθούν να φτιάξουν νέο Χαλιφάτο

Οι Τζιχαντιστές προσπαθούν να μετατρέψουν σε κόλαση έναν παράδεισο επί της γης και χώρο διακοπών για πολλούς δυτικούς ειδικά στα νησιά που βρίσκονται όχι μακριά από τις ακτές της Μοζαμβίκης.

#Islamic #Jihadists have reportedly #beheaded over 50 persons in #CaboDelgado a gas rich state in #Mozambique, turning a football pitch in a village into #execution ground, where they #decapitated & #chopped bodies & several people were also beheaded in another village.#MIG pic.twitter.com/8XFjNir5jW — MEDIA INDIA GROUP (@mediaindiagroup) November 10, 2020

Έχουν ήδη καταστρέψει ξενοδοχεία και σπίτια μετατρέποντάς τα σε στάχτη.

The ISIS insurgents have ordered residents to abandon the islands of Vamizi and Mecungo – where celebrities like Daniel Craig, Bono and Prince Albert of Monaco have holidayed in luxury.

Ο απολογισμός τα τελευταία τρία χρόνια μιλά για τουλάχιστον 2.000 νεκρούς ενώ πάνω από 400.000 άνθρωποι έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους.

Οι τζιχαντιστές της Μοζαμβίκης αποκαλούνται al-Shabaab αλλά δεν έχουν σχέσεις με τους τζιχαντιστές της Σομαλίας. Πέρυσι δήλωσαν πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα μάλιστα με την αμερικανική στρατιωτική ακαδημία του West Point, η εξάπλωση της συγκεκριμένης οργάνωσης δείχνει ότι το Ισλαμικό Κράτος δεν έχει ηττηθεί και γιγαντώνεται στην Δυτική Αφρική.