Τζο Μπάιντεν: H dream team του και πώς κρατά τον πλανήτη στο σκοτάδι για την υγεία του

Οι πιέσεις στον Τζο Μπάιντεν για να εγκαταλείψει την εκλογική κούρσα των ΗΠΑ αυξάνονται, μετά την απογοητευτική εμφάνιση του στο πρόσφατο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ με τον ίδιο να δηλώνει πως θα παραιτηθεί μόνο αν του το πει ο Θεός.

Κι ενώ τα ερωτήματα σχετικά με την ψυχική και σωματική υγεία του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνεχίζονται, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι μέλη του στενού κύκλου του προέδρου Μπάιντεν και της πρώτης κυρίας Τζιλ Μπάιντεν εργάζονται σκληρά, έδω και χρόνια, για να κρατήσουν κρυφά τα γηρατειά και την εύθραστη υγεία του.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο στενός κύκλος του Μπάιντεν, αποτελούμενος από τους ανώτερους συμβούλους, Anita Dunn, Steve Ricchetti, Mike Donilon, Annie Tomasini και Anthony Bernal λειτουργούν ως «φύλακες – άγγελοι για τον πρόεδρο».

Η ομάδα χρησιμοποιεί μια σειρά από τακτικές, όπως ο προγραμματισμός μόνο πρωινών συναντήσεων, οι συμφωνημένες ερωτήσεις με δημοσιογράφους και η αποφυγή υψηλού προφίλ και ρίσκου συνεντεύξεων με έγκριτους δημοσιογράφους για να τον «προστατεύσουν» από λάθη, γκάφες και κινήσεις που θα τον εκθέσουν.

Ο Μπάιντεν είναι συχνά αιχμηρός και συγκεντρωμένος αλλά έχει επίσης στιγμές, ιδιαίτερα προς το βράδυ, που οι σκέψεις του φαίνονται συγκεχυμένες και σταματάει στη μέση της πρότασης ή μοιάζει μπερδεμένος, σύμφωνα με ανθρώπους που τον συναντούν τακτικά πίσω από κλειστές πόρτες, στο Οβάλ Γραφείο, στο Air Force One αλλά και σε συναντήσεις.

Περιστασιακά ξεχνάει τα ονόματα των ανθρώπων, κοιτάζει με κενό βλέμμα και κινείται αργά στην αίθουσα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις όπως αυτές που παρατηρήθηκαν στο ντιμπέιτ, κατά τις οποίες ο Μπάιντεν δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί και έχανε τον ειρμό του, η ομάδα του περιορίζει τις δημόσιες εμφανίσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ομάδα του Μπάιντεν επικοινώνησε με τους δημοσιογράφους το βράδυ πριν τη συνέντευξη για να μάθει τις ερωτήσεις. Η WSJ αναφέρει ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι δεν απαντούν.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ακόμα μια συνάντηση με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς τον Ιούνιο του 2022, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, με τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν να εμφανίζεται στη θέση του, καθώς ο πρόεδρος «έπρεπε να πάει για ύπνο».

Ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, διέψευσε τον ισχυρισμό αυτό.

Όσοι ήταν παρόντες σε εκείνη τη σύνοδο κορυφής περιέγραψαν τον Μπάιντεν ως «σωματικά εξαντλημένο» αλλά πνευματικά σε καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, η Annie Tomasini είναι από τα κοντινά πρόσωπα του προέδρου.

Η συνεργασία του Μπάιντεν με τη γεννημένη στη Βοστώνη Tomasini χρονολογείται από το 2009, όταν υπηρέτησε ως αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του τότε αντιπροέδρου. Σήμερα είναι ανώτερη σύμβουλος και αναπληρώτρια προσωπάρχης.

H Annie Tomasini – Πηγή φωτογραφίας: Reuters

Μιλώντας στην εφημερίδα, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Andrew Bates επιβεβαίωσε ότι τόσο ο πρόεδρος όσο και η Anita Dunn δείχνουν κάποια «περιφρόνηση» για ορισμένα μέλη των ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τα επίσημα προφίλ της, η Dunn αναφέρεται ως ανώτερη σύμβουλος. Ένα ρεπορτάζ του CNN του 2024 αποκαλούσε την απόφοιτο του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ ως «την καβγατζού του Μπάιντεν».

Η Dunn, από το ντιμπέιτ και μετά, τόνιζε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να εγκαταλείψει ο Μπάιντεν την κούρσα.

Ο Mike Donilon, ένα άλλο μέλος του στενού κύκλου του Μπάιντεν και άνθρωπος του Ομπάμα, είναι ο επικεφαλής σύμβουλος της εκστρατείας για την επανεκλογή του προέδρου.

Ο Steve Ricchetti ανήκε επίσης στην ομάδα Ομπάμα και τώρα αναφέρεται ως ο επικεφαλής σύμβουλος του Μπάιντεν.

Ο Anthony Bernal, επίσης έμπιστος του Ομπάμα, μετά τη νίκη της Μπάιντεν στις εκλογές του 2020 μετακινήθηκε στο επιτελείο του και εργάζεται ως ανώτερος σύμβουλος της Πρώτης Κυρίας Τζιλ Μπάιντεν.

Ο στενός κύκλος του Μπάιντεν χρησιμοποιεί διάφορες τακτικές για να εξασφαλίσει ότι η κοινή γνώμη παραμένει στο… σκοτάδι σχετικά με την εύθραυστη υγεία του προέδρου.

Biden falls on stage at the U.S. Air Force Academy graduation ceremony pic.twitter.com/I8batO1794