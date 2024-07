Τζο Μπάιντεν: «Εξαιρετικός πρόεδρος που έγραψε ιστορία, ευχαριστώ» λέει ο Γκάβιν Νιούσομ

Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ο Τζο Μπάιντεν παραιτείται από την υποψηφιότητά του στην προεδρική κούρσα των ΗΠΑ, και ο Γκάβιν Νιούσομ, θέλησε να τον ευχαριστήσει για την «εξαιρετική» του θητεία.

Ο 40ος Κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, σε μία ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριαμσό στο X (πρώην Twitter) ευχαρίστησε τον Τζο Μπάιντεν για τα 4 χρόνια της προεδρίας του. Η ανάρτηση έγινε την Κυριακή (21.07.2024) λίγα λεπτά μετά την παραίτηση του Αμερικανού προέδρου.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Ο Πρόεδρος Μπάιντεν υπήρξε ένας εξαιρετικός πρόεδρος που έγραψε ιστορία — ένας ηγέτης που πολέμησε σκληρά για τους εργαζόμενους και έφερε εκπληκτικά αποτελέσματα για όλους τους Αμερικανούς.

Θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πιο εντυπωσιακούς και ανιδιοτελείς προέδρους. Σε ευχαριστώ Τζο Μπάιντεν».

President Biden has been an extraordinary, history-making president — a leader who has fought hard for working people and delivered astonishing results for all Americans. He will go down in history as one of the most impactful and selfless presidents.



Thank you, @JoeBiden. https://t.co/HMUMEB1fTl