Χτες βράδυ (01.12.2022) ο Λευκός Οίκος γέμισε με φώτα, τριαντάφυλλα, διάσημους καλεσμένους, σε ένα σκηνικό που θύμιζε παραμύθι. Όλα αυτά για να υποδεχτεί ο Τζο Μπάιντεν, στο πρώτο επίσημο δείπνο επί της προεδρίας του, τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος με τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν υποδέχτηκαν τον Εμανουέλ Μακρόν με την Μπριζίτ και μαζί τους, περισσότερους από 300 καλεσμένους. Οι Πρόεδροι πόζαραν στους φωτογράφους υπέρλαμπροι μαζί με τις συζύγους τους, οι οποίες ξεχώριζαν με τα πανάκριβα και κομψά φορέματά τους.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, φόρεσε μία τουαλέτα off-the-shoulder του οίκου Όσκαρ ντε λα Ρέντα σε μπλε χρώμα με μοτίβο από λουλούδια κεντημένα με πέτρες. Δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση. Ο σχεδιαστής Φερνάντο Γκαρσία δήλωσε στην Washington Post κατά τη διάρκεια του δείπνου ότι «ήταν σημαντικό για εκείνη να νιώθει ο εαυτός της».

Σημειώνεται, ότι ο διάσημος οίκος Oscar de la Renta είναι εδώ και χρόνια αγαπημένος των Πρώτων Κυριών από τη Τζάκι Κένεντι, Λόρα Μπους, Νάνσι Ρίγκαν και Χίλαρι Κλίντον.

Η σύζυγος του Γάλλου Προέδρου, Μπριζίτ, επέλεξε ένα λευκό μακρύ φόρεμα δημιουργίας Louis Vuitton με ψηλό λαιμό και σκίσιμο στη μία πλευρά του. Το συνδύασε με ασημένια αξεσουάρ και λευκές γόβες.

Οι καλεσμένοι ήταν τόσοι πολλοί που ήταν αδύνατο να φιλοξενηθούν σε κάποια από τις αίθουσες του Λευκού Οίκου. Για τον λόγο αυτό, η δεξίωση έγινε κάτω από μια πελώρια τέντα με διαφανείς πλευρές, στο South Lawn.

Για να εισέλθει κανείς στον πολυτελή χώρο που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση περνούσε μέσα από μια αψίδα με κόκκινα τριαντάφυλλα, σε ένα παραμυθένιο σκηνικό.

Όλοι οι καλεσμένοι κάθισαν σε τετράγωνα και ορθογώνια τραπέζια με σκούρα μπλε μεταξωτά υφάσματα, κόκκινα κεριά και συνθέσεις από κόκκινα, λευκά και μπλε λουλούδια, συμπεριλαμβανομένων των λευκών ιρίδων του επίσημου λουλουδιού της Γαλλίας.

Παρόντες ήταν αρκετά μέλη της οικογένειας Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένου του Χάντερ Μπάιντεν, του γιου του προέδρου, της αδερφής του, Βαλερί Μπάιντεν Όουενς, αλλά και της κόρης του, Άσλεϊ Μπάιντεν. Η Άσλεϊ, έφερε ως καλεσμένη, την καλύτερή της φίλη από το κολέγιο.

