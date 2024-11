Τζον Πρέσκοτ: Πέθανε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βρετανίας επί Τόνι Μπλερ

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο Τζον Πρέσκοτ, πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βρετανίας επί πρωθυπουργίας Τόνι Μπλερ.

Ο 86χρονος Τζον Πρέσκοτ, πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός της κυβέρνησης των Εργατικών του Τόνι Μπλερ στη Βρετανία, πέθανε έπειτα από μάχη με το Αλτσχάιμερ, έγραψε η οικογένειά του στο Χ.

«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς Τζον Πρέσκοτ πέθανε ήρεμος στην ηλικία των 86 ετών» ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Πρέσκοτ εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1970 και υπήρξε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Εργατικών από το 1997 ως το 2007.

Παραμένει ο μακροβιότερος αντιπρόεδρος κυβέρνησης που έχει γνωρίσει η Βρετανία.

We are deeply saddened to inform you that our beloved husband, father and grandfather, John Prescott, passed away peacefully yesterday at the age of 86. 🧵

