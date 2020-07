Πάντα στις δίκες των διασήμων όταν είναι και πολλά χρήματα στην μέση συναντάμε αγριότητες. Η δίκη στην υπόθεση του Τζόνι Ντεπ εναντίον της εφημερίδας The Sun για ένα άρθρο που είχε γραφτεί το 2018 όπου τον κατηγορούσε ότι χτυπούσε την γυναίκα του έφτασε στα άκρα.

Παρουσιάστηκε στο δικαστήριο μια φωτογραφία που δείχνει τον Τζόνι Ντεπ να κοιμάται στον καναπέ με ένα μπολ με παγωτό στα χέρια του με το παγωτό να έχει λιώσει και να έχει χυθεί πάνω του αλλά και στον καναπέ. Η φωτογραφία παρουσιάστηκε για να δείξει πόσο αξιολύπητος είχε γίνει.

Την φωτογραφία είχε τραβήξει η Άμπερ Χερντ.

No prizes for guessing the most striking image to come out of the Depp V The Sun libel trial today… #icecream 🍨 Catch up on the biggest court moments as the case enters its second week: https://t.co/byJgRYy6QL pic.twitter.com/N55WyTnOTs