Οι βρετανικές αρχές καλούν τους πολίτες να σταματήσουν να προσέρχονται στο λαϊκό προσκύνημα για την Βασίλισσα Ελισάβετ.

Οι ουρές για την Βασίλισσα Ελισάβετ έχουν φτάσει σχεδόν τα 8 χιλιόμετρα και η αναμονή φτάνει τις 14 ώρες. Έτσι, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι για έξι ώρες θα σταματήσουν να δέχονται πολίτες στην ουρά για το λαϊκό προσκύνημα.

«Η συμμετοχή (στην ουρά) θα διακοπεί για τουλάχιστον έξι ώρες», ανέφερε στο Twitter το υπουργείο πολιτισμού της Βρετανίας. «Παρακαλώ μην επιχειρήσετε να συμμετάσχετε στην ουρά μέχρι να ανοίξει ξανά».

Η συνεχώς κινούμενη ουρά αρχίζει από το Σάουθγουορκ Παρκ και περίπου 750.000 άνθρωποι συνολικά αναμένεται να περάσουν μπροστά από το φέρετρο της βασίλισσας έως το πρωί της Δευτέρας.

HER MAJESTY THE QUEEN'S LYING-IN-STATE QUEUE UPDATE, 09:50 AM, 16 Sept



Southwark Park has reached capacity. Entry will be paused for at least 6 hours. We are sorry for any inconvenience.



Please do not attempt to join the queue until it re-opens.



Check back for further updates pic.twitter.com/XMpyhOrme7