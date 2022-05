Τίποτα δεν μπορεί να κρατήσει την Βασίλισσα Ελισάβετ μακριά από την μεγάλη της αγάπη. Τα άλογά της. Ούτε το γήρας.

Η 96χρονη Βασίλισσα Ελισάβετ έκανε σήμερα δημόσια εμφάνιση στο Royal Windsor Horse Show και στην κυριολεξία αποθεώθηκε από όσους βρίσκονταν εκεί.

Αρχικά έφτασε με το αυτοκίνητο και έμεινε σε αυτό βλέποντας την αρχική παρέλαση των αλόγων. Στην συνέχεια και μετά από μια ώρα βγήκε από το αυτοκίνητο και με την βοήθεια του μπαστουνιού της και συνοδευόμενη από τον γιό της Πρίγκιπα Έντουαρντ και κάθισε στην εξέδρα.

