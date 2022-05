Οκτώ πορτραίτα της βασίλισσας Ελισάβετ κοσμούν το μνημείο του Στόουνχεντζ, με τη διοίκηση του ιστορικού χώρου να τιμά με αυτόν τον τρόπο τα 70 χρόνια της στο θρόνο της Βρετανίας και να συμμετέχει, έτσι, στους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο.

«Ο μαγικός μας φόρος τιμής στην Αυτού Μεγαλειότητά της, τη βασίλισσα Ελισάβετ», αναφέρει η ανάρτηση του Στόουνχεντζ στο Twitter, την οποία συνοδεύει με τη φωτογραφία όπου τα πορτραίτα της απεικονίζονται πάνω στους κολοσσιαίους λίθους του μνημείου, με χρονική σειρά.

Όμως, η κίνηση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με τους χρήστες των social media να χαρακτηρίζουν την κίνηση αυτή ως «αποκρουστική και ακατάλληλη» ενώ άλλοι έγραψαν ότι είναι «ασέβεια» προς το ιστορικό μνημείο, το οποίο προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.

Ένας χρήστης του Twitter έγραψε: «Είναι τρομερή προσβολή στη διαχρονική ιστορία αυτών των λίθων», ενώ ένας άλλος είπε ότι «νόμιζα στην αρχή ότι ήταν fake και άνοστο. Εκπλήσσομαι που το παλάτι δεν σας ζήτησε να το κατεβάσετε».

Our spellbinding homage to Her Majesty The #Queen! 👑

We've projected eight portraits of Queen Elizabeth II onto Stonehenge in celebration of the #PlatinumJubilee. pic.twitter.com/vn5vkGHJGt