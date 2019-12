Η βασίλισσα Ελισάβετ επιφύλαξε μια… βασιλική υποδοχή στους ηγέτες των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ, που βρίσκονται στο Λονδίνο για την Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας.

Όλοι έβαλαν τα… καλά τους και πήγαν στην “έδρα” της βασίλισσας, δηλαδή το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Μαρέβα, απαθανατίστηκε δίπλα στην βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ μαζί τους βρίσκεται ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλντενμπεργκ.

Την ίδια ώρα, μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Twitter η βασίλισσα Ελισάβετ μας βάζει… μέσα στην δεξίωση.

Σε μια από αυτές, μάλιστα, απεικονίζεται και το πρωθυπουργικό ζεύγος της Ελλάδας.

Δείτε την

The Queen, with The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall, welcome Heads of State and Government of @NATO countries, and their spouses or partners, to Buckingham Palace. pic.twitter.com/ma0S5tPlzv

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 3, 2019