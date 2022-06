Χαμογελαστή, καθισμένη μπροστά από ένα περβάζι στα διαμερίσματά της στο Κάστρο του Γουίνδσορ ποζάρει η βασίλισσα Ελισάβετ στο νέο της πορτρέτο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα την παραμονή της έναρξης των επίσημων εορτασμών για το πλατινένιο Ιωβηλαίο της.

Η βασίλισσα Ελισάβετ με τα 70 χρόνια στο θρόνο της Βρετανίας είναι η μοναδική μονάρχης που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο. Και για να ξεκινήσουν οι επίσημοι εορτασμοί του ιστορικού πλατινένιου Ιωβηλαίου της, που θα διαρκέσουν τέσσερις μέρες, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα μήνυμά της, μαζί με το νέο της πορτρέτο.

«Ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν για τον εορτασμό του Πλατινένιου Ιωβηλαίου μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την Κοινοπολιτεία. Ξέρω ότι θα δημιουργηθούν πολλές χαρούμενες αναμνήσεις σε αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις. Συνεχίζω να εμπνέομαι από την καλή θέληση που μου δείξατε και ελπίζω ότι οι επόμενες μέρες θα δώσουν την ευκαιρία να αναλογιστούμε όλα όσα έχουν επιτευχθεί τα τελευταία 70 χρόνια, καθώς κοιτάμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό», ανέφερε το μήνυμα της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η φωτογραφία για το πορτρέτο της βασίλισσας Ελισάβετ τραβήχτηκε από τον Ranald Mackechnie στον προθάλαμο Victoria στα ιδιωτικά διαμερίσματα της βασίλισσας στο Γουίνδσορ.

