Βενεζουέλα: Η CIA πίσω από την επίθεση με drone σε αποβάθρα – Η αποκάλυψη του CNN

Η CIA βρίσκεται πίσω από το αμερικανικό χτύπημα με drone σε αποβάθρα στον κόλπο της Βενεζουέλας, όπως αποκαλύπτει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Το συγκεκριμένο χτύπημα με drone αποτελεί την πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση των ΗΠΑ σε στόχο μέσα στη Βενεζουέλα.

Η επίθεση με drone, της οποίας οι λεπτομέρειες δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως, είχε ως στόχο ένα απομακρυσμένο λιμάνι στην ακτή της Βενεζουέλας, το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση πίστευε ότι χρησιμοποιούσε η βενεζουελάνικη συμμορία Tren de Aragua για την αποθήκευση ναρκωτικών και τη μεταφορά τους σε πλοία για περαιτέρω αποστολή, σύμφωνα με τις πηγές.

Κανείς δεν βρισκόταν στις εγκαταστάσεις τη στιγμή της επίθεσης, οπότε δεν υπήρξαν θύματα, σύμφωνα με τις πηγές. Δύο πηγές ανέφεραν ότι οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ παρείχαν υποστήριξη πληροφοριών στην επιχείρηση, υπογραμμίζοντας τη συνεχή συμμετοχή τους στην περιοχή.

Ωστόσο, ο συνταγματάρχης Allie Weiskopf, εκπρόσωπος της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, το αρνήθηκε, λέγοντας: «Οι Ειδικές Δυνάμεις δεν υποστήριξαν αυτή την επιχείρηση με πληροφορίες».

«Έγινε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας στη Βενεζουέλα όπου φορτώνουν τα ναρκωτικά στα πλοία. Φορτώνουν τα πλοία με ναρκωτικά. Πλήξαμε όλα τα πλοία και τώρα πλήξαμε την περιοχή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας χθες Δευτέρα (29.12.25) σε δημοσιογράφους στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα πριν τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς όμως να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η επίθεση θα μπορούσε να οξύνει σημαντικά τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, τον οποίο οι ΗΠΑ πιέζουν να παραιτηθεί μέσω μιας επιθετικής στρατιωτικής εκστρατείας.

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει επιθέσεις καταστρέφοντας περισσότερα από 30 σκάφη στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που έχουν χαρακτηρίσει ως «εκστρατεία κατά των ναρκωτικών», ενώ ο Τραμπ έχει διατάξει τον αποκλεισμό των πετρελαιοφόρων που εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει επανειλημμένα να πραγματοποιήσει επιθέσεις εντός της Βενεζουέλας, αλλά μέχρι την επίθεση της CIA νωρίτερα αυτό το μήνα, οι μόνες γνωστές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον στόχων στη Βενεζουέλα ήταν εναντίον σκαφών που ήταν ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών σε διεθνή ύδατα.