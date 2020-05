Βίντεο με δύο Αμερικανούς φερόμενους ως “μισθοφόρους” σε αποστολή του Ντόναλντ Τραμπ να απαγάγουν και να οδηγήσουν στις ΗΠΑ τον Νικολάς Μαδούρο μετέδωσε η κρατική τηλεόραση στη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης (06.05.2020).

Οι δύο Αμερικανοί συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα κατά την απόπειρα “εισβολής” στη χώρα διά θαλάσσης. Ο σοσιαλιστής πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για την επιχείρηση, που – όπως λέει – είχε στόχο την ανατροπή του, όμως, η αμερικανική κυβέρνηση αρνείται κάθε ανάμιξη στην υπόθεση.

Στο βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας, ο ένας από τους δύο Αμερικανούς, ο 34χρονος Λουκ Ντένμαν από το Τέξας, εμφανίζεται να δηλώνει ότι το σχέδιο ήταν να επιβιβάσουν τον Μαδούρο σε αεροσκάφος και να τον μεταφέρουν στις ΗΠΑ.

BREAKING: Venezuela's government releases the confession of Silvercorp mercenary Luke Alexander Denman.



Live now on @teleSURenglish pic.twitter.com/PP8V7sTEt7