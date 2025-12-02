Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο εγκρίνει νέα επιχείρηση επαναπατρισμού μεταναστών από τις ΗΠΑ

Μέσα στο κλίμα αυξανόμενης έντασης με την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανοίγει ξανά τον δρόμο για πτήσεις επαναπατρισμού μεταναστών από τις ΗΠΑ.

Την Τρίτη (02.12.2025), ο Νικολάς Μαδούρο ενέκρινε νέα επιχείρηση για τον επαναπατρισμό Βενεζουελάνων που βρίσκονται στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών της χώρας. Η στροφή αυτή σημειώνεται λίγες μόλις ημέρες μετά τις κατηγορίες της Βενεζουέλας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε «ουσιαστικά αναστείλει» τις πτήσεις, δηλώνοντας ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Βενεζουέλας έλαβε επίσημο αίτημα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για επανέναρξη των πτήσεων επαναπατρισμού. Μία πτήση της Eastern Airlines από το Φοίνιξ έλαβε ήδη άδεια προσγείωσης στη Μαϊκετία, κοντά στο Καράκας. Μέχρι πρόσφατα, τέτοιες πτήσεις πραγματοποιούνταν δύο φορές την εβδομάδα.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο, ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός», προκάλεσαν ανησυχία και σύγχυση στο Καράκας, σε μια περίοδο που οι διπλωματικές εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες κορυφώνονται.

Οι βενεζουελανές αρχές υπενθυμίζουν ότι από τον Φεβρουάριο έως τον Νοέμβριο περίπου 14.000 υπήκοοι έχουν επιστρέψει στη χώρα μέσω των πτήσεων επαναπατρισμού, σε συνθήκες αυστηροποίησης των απελάσεων και της μεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ.