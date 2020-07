Πανέτοιμη για αποκαλύψεις είναι η ανιψιά του Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα βιάζεται να κυκλοφορήσει το βιβλίο για τον θείο της.

Συγκεκριμένα δύο εβδομάδες νωρίτερα, στις 14 Ιουλίου, θα κυκλοφορήσει το βιβλίο, που έγραψε η ανιψιά του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία υπόσχεται αποκαλύψεις σχετικά με τον Αμερικανό πρόεδρο και την οικογένειά του, έγινε σήμερα γνωστό από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster.

Η ανακοίνωση της κυκλοφορίας του βιβλίου με τίτλο “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” πυροδότησε μια δικαστική μάχη, σχεδόν 4 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Ο Ρόμπερτ Τραμπ, ο αδελφός του Ντόναλντ Τραμπ, προσπάθησε να εμποδίσει την κυκλοφορία του, προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη και υποστηρίζοντας ότι το βιβλίο παραβιάζει τη συμφωνία εμπιστευτικότητας που η 55χρονη συγγραφέας είχε αποδεχθεί σε σχέση με την κληρονομιά του Φρεντ Τραμπ, του πατέρα του προέδρου των ΗΠΑ.

Ωστόσο, εφετείο στη Νέα Υόρκη ήρε την περασμένη Τετάρτη την εντολή προσωρινής απαγόρευσης της δημοσίευσης που είχε εκδοθεί δύο ημέρες νωρίτερα. Το δικαστήριο έκρινε πως ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster, δεν «συμμετείχε στη συμφωνία» εμπιστευτικότητας των Τραμπ και επομένως μπορούσε να προχωρήσει στην έκδοση.

Αντιθέτως, μετέθεσε για αργότερα την απόφασή του σχετικά με το ερώτημα της πιθανής παραβίασης από τη Μαίρη Τραμπ της συμφωνίας που στόχευε στο να την εμποδίσει να αποκαλύψει οικογενειακά μυστικά.

Ο εκδοτικός οίκος Simon & Schuster αναφέρει σε μια ανακοίνωση ότι προχωράει νωρίτερα με την κυκλοφορία του βιβλίου λόγω της «υψηλής ζήτησης και του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος».

Η Μαίρη Τραμπ, ψυχολόγος, είναι η κόρη του Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, του μεγαλύτερου αδελφού του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απεβίωσε το 1981, σε ηλικία 42 ετών, από επιπλοκές του αλκοολισμού.

«Ένας εν ενεργεία πρόεδρος που φιμώνει έναν ιδιώτη είναι η τελευταία απόδειξη της προβληματικής συμπεριφοράς, που έχει ήδη διχάσει μια κατακερματισμένη χώρα, η οποία είναι αντιμέτωπη με μια παγκόσμια πανδημία», επισημαίνει η συγγραφέας στη δήλωση που εστάλη από εκπρόσωπό της στην εφημερίδα USA Today.

Στο βιβλίο των 240 σελίδων, η Μαίρη Τραμπ αφηγείται γεγονότα στα οποία υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας στο σπίτι των παππούδων της στη Νέα Υόρκη, όπου μεγάλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Περιγράφει έναν εφιάλτη τραυματικών εμπειριών, καταστροφικών σχέσεων και ένα τραγικό μείγμα παραμέλησης και κακομεταχείρισης», σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο.

Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ