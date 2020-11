Βιέννη: 5 οι νεκροί από την τρομοκρατική επίθεση – “Ξεψαχνίζουν” 20.000 βίντεο!

Άλλο ένα θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Βιέννη υπέκυψε στα τραύματά του, γεγονός που αυξάνει τον απολογισμό των νεκρών σε τέσσερις πολίτες και έναν δράστη.

Η εφημερίδα Kurier ανέφερε επίσης, επικαλούμενη τον δήμαρχο της Βιέννης Μίχαελ Λούντβιχ, πως ένα τέταρτο άτομο σκοτώθηκε επιπλέον του δράστη, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών.

Το τέταρτο πρόσωπο που έχασε τη ζωή του είναι γυναίκα, όπως μετέδωσε το δίκτυο ORF TV.

Σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην Βιέννη όπως και αρκετές επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νίχαμερ περιέγραψε σήμερα τον βαριά οπλισμένο άνδρα ο οποίος σκοτώθηκε χθες βράδυ από πυρά αυστριακών αστυνομικών κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο κέντρο της Βιέννης με τον όρο «ισλαμιστής τρομοκράτης». Όπως έγινε γνωστό φορούσε ζώνη, ωστόσο δεν είχε εκρηκτικά, ήταν ψεύτικη.

As of 06:30 am, this is what we can confirm towards the assault in Vienna’s inner city district: #0211w pic.twitter.com/AIzIovFyKh — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 3, 2020

«Ζήσαμε χθες βράδυ μια επίθεση από τουλάχιστον έναν ισλαμιστή τρομοκράτη», είπε ο Νίχαμερ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με τον υπουργό, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί επέτρεψαν να εξαχθεί το συμπέρασμα πως επρόκειτο περί «συμπαθούντα» του ISIS.

Στην ίδια συνέντευξη, ο επικεφαλής της αστυνομίας της Βιέννης ανέφερε ότι οι νεκροί πολίτες είναι 3, δύο άνδρες και μια γυναίκα.

Όπως είπε ελέγχονται 20.000 βίντεο από κάμερες ασφαλείας αλλά και από αναρτήσεις στα social media.

Πολλοί οι δράστες

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες ήταν πάνω από ένας και έδρασαν σε 6 σημεία της πόλης, σπέρνοντας τον όλεθρο.

Τουλάχιστον ένας από αυτούς διαφεύγει τη σύλληψη, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νίχαμερ αργά το βράδυ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι.

Με βάση όσα ήταν γνωστά ως αυτό το στάδιο, δύο πολίτες έχασαν τη ζωή τους από τους βαριά οπλισμένους δράστες.

«Αυτή είναι η πιο δύσκολη ημέρα που έχει βιώσει η Αυστρία εδώ και πολλά χρόνια», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών, προτρέποντας εκ νέου τους κατοίκους της πρωτεύουσας της Αυστρίας να μείνουν στα σπίτια τους ή σε άλλους ασφαλείς χώρους και να αποφεύγουν να πάνε στο κέντρο ωσότου οι αρχές να σημάνουν λήξη συναγερμού.

«Τουλάχιστον ένας ύποπτος διαφεύγει» τη σύλληψη, είπε.

Ένας δράστης ανατινάχθηκε

Η εφημερίδα Kronen Zeitung ανέφερε ότι ένας άνδρας ανατινάχθηκε μετά την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε σε συναγωγή.



Σε βίντεο που αναρτήθηκαν, οι σκηνές είναι απλά φρικιαστικές, καθώς δείχνουν εν ψυχρώ εκτέλεση ανθρώπων.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK — ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020

#ÚRGENTE El caos reina en los alrededores de la Catedral de San Esteban y la Stephansplatz de Viena por atentado terrorista. Ciudadanos corren huyendo de los incontables disparos que suceden cerca del lugar. #Austria #Vienna pic.twitter.com/8we7wjcQRm — Webinfomil.com (@Webinfomil) November 2, 2020

Παραδόθηκαν;

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ, και αναμεταδόθηκε από μερικά μέσα ενημέρωσης της Αυστρίας, δείχνει τη στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν 4 άνδρες, που φέρεται να συμμετείχαν στην ένοπλη επίθεση στο κέντρο της Βιέννης.

Δείτε το βίντεο

Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, και με δεδομένο ότι οι πυροβολισμοί που ακούστηκαν ξεπερνούν τους 50, οι δράστες δεν αποκλείεται να ήταν ακόμη και 10.

Η Αστυνομία είχε αποκλείσει μία ολόκληρη περιοχή, σε μία προσπάθεια να εντοπίσει και να συλλάβει όλους τους δράστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αυστριακές Ένοπλες Δυνάμεις θα αναλάβουν τη φύλαξη δημόσιων κτιρίων αλλά και πρεσβειών. Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως ο ίδιος μαζί με τον καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς βρίσκεται σε κέντρο διαχείρισης κρίσεων για την αντιμετώπιση των ένοπλων επιθέσεων.

Νύχτα – κόλαση

Σύμφωνα με το ΟΕ24, περίπου 50 πυροβολισμοί έπεσαν στην μέση του δρόμου κοντά στη συναγωγή. Τα πυρά προήλθαν από πολυβόλο όπλο.

Το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών, ανέφερε ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά στην ανταλλαγή πυρών.

Ο επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας της Αυστρίας με tweet του τόνισε πως δεν είναι ξεκάθαρο αν η συναγωγή της Βιέννης ή τα γειτονικά γραφεία ήταν στόχος της ένοπλης επίθεσης, λέγοντας πως ήταν κλειστά την ώρα του συμβάντος.

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητας στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και κοινοποίησε η εφημερίδα, δείχνει την αστυνομία σε δράση και ακούγονται επίσης πυροβολισμοί.

Την ίδια ώρα, εικόνες του φερόμενου ως δράστη έχουν ήδη κατακλύσει τα social media, με την γερμανική Bild να δημοσιεύει την εξής φωτογραφία:

Austria: U/D Clip, Active shooter at or near synagogue in Vienna, casualties reported, massive police operation underway pic.twitter.com/EIgVCSbJ6Z — Yiddish News (@YiddishNews) November 2, 2020

Το παρακάτω βίντεο δείχνει να αποτυπώνεται η στιγμή που τραυματίζεται ο αστυνομικός

Δείτε την εικόνα που μεταδίδονταν ζωντανά από την Βιέννη

Δείτε τις πρώτες εικόνες που είδαν το “φως” της δημοσιότητας από την Βιέννη

Breaking: Eyewitnesses say that at least 50 shots were fired during attack in Central Vienna. There is a massive ambulance presence at the scene. pic.twitter.com/wBv0g4HKq0 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020

HAPPENING NOW: Hunt for MULTIPLE armed suspects in #Vienna after mass shooting, reports of one of the shooters blowing themselves up with an explosive device. #Austria pic.twitter.com/MLAX0S0P4c — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) November 2, 2020

BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2 — BNO News (@BNONews) November 2, 2020

#BREAKING: Austrian police responding to shooting incident near synagogue in capital of Vienna – Kronen Zeitung



pic.twitter.com/d3vu80Hwrc — I.E.N. (@BreakingIEN) November 2, 2020

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: REUTERS